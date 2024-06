Bolivia se abre a las Cripto: BCB habilita las operaciones en activos virtuales

Fuente: erbol.com.bo

El Banco Central de Bolivia (BCB) ha determinado habilitar los canales e instrumentos electrónicos de pago para operaciones de compra y venta de activos virtuales, con lo cual se abre la economía al flujo de criptoactivos como el Bitcoin y otros.

El BCB emitió la resolución 082/2024, con la cual se deja sin efecto la resolución 144/2020, que prohibía la comercialización de criptoactivos en Bolivia.

El presidente del Banco Central, Edwin Rojas, destacó que esta medida forma parte del proceso de modernización y de innovaciones tecnológicas del sistema financiero en Bolivia.

También se tomó en cuenta que en Bolivia ya se registran operaciones que utilizan este tipo de canales.

“Están ocurriendo día a día, en promedio se estima que oscilan entre unos 7 a 10 millones de dólares. Ese es el equivalente de operaciones que se hacen con este tipo de activos virtuales y ahí podemos hablar entre operaciones con bitcoins o también con otro tipo de activos virtuales que están más vinculados a inversiones”, dijo Rojas.

Esta medida también irá acompañada con ajustes normativos de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), para la prevención del lavado de activos.

La directora de la ASFi, Ivette Espinoza, señaló que el uso de canales e instrumentos electrónicos de pago para operaciones de compra y venta de activos virtuales fortalecerá las actividades financieras y comerciales, aunque los usuarios deben considerar los riesgos inherentes.

Rojas aclaró que aún el boliviano es la única moneda de curso legal en el país. “Un activo virtual no es una moneda de curso legal, queremos enfatizar que los activos virtuales al no ser dinero para efectos legales no se constituye en efectivo, no tiene equivalentes en efectivo y no existe obligación alguna para recibirlos por parte de la población como medio de pago”, advirtió.

La medida fue celebrada por diferentes actores. El analista Jaime Dunn mediante redes sociales señaló que ha corregido el error de prohibir los criptoactivos.

“El gobierno claramente se ha dado cuenta que el uso de criptos es una manera de aliviar la presión por dólares americanos”, publicó Dunn.

La diputada de CC, Mariela Valdivieso, quien encabezó iniciativas para promover las criptos, celebró esta decisión. “Con eso estamos demostrando que la perseverancia y la unidad siempre va a tener resultados”, dijo en su cuenta de TikTok.