Caso ‘ganancias ilícitas’: Huaytari calla ante fiscal y el caso se congela

Anteriormente, Huaytari negó cualquier acusación y afirmó que no tenía nada que ocultar, e inclusive, desafió a sus detractores de que, si hallaban algo de corrupción, “calladito se iba a su casa”.

Franklin Gutiérrez, que patrocina al acusado, afirmó que su defendido no puede declarar “donde no existe investigación”, pese a las diligencias del Ministerio Público. Empero, dijo que las pesquisas financieras están bajo reserva.