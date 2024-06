César Romero: «Lo importante es estar preparado y aprovechar las oportunidades»

Fuente: eldeber.com.bo

César Romero no se cambia por nadie. El joven defensor de Blooming no ocultó su felicidad por ser convocado a último momento a la selección boliviana para encarar la recta final de la preparación rumbo a la Copa América 2024. Romero fue llamado para ocupar el lugar que dejó Efraín Morales, quien declinó su asistencia a la Verde debido a problemas familiares.

“Estoy contento, lo importante es estar preparado para aprovechar las oportunidades. Mi objetivo es quedar dentro de los 26 jugadores que viajarán a la Copa América. Será una lucha dura y sana por el puesto, hay compañeros muy buenos, pero ese es mi objetivo”, indicó Romero.

Además, Romero confesó que aún no tuvo contacto con el director técnico Antonio Carlos Zago. “No he podido hablar con él, simplemente me llamaron. Hay que estar predispuestos siempre y estar preparado para jugar en la selección”, añadió.

‘Tarzán’, como lo llaman sus compañeros en Blooming, es un jugador que se formó en la academia cruceña y que en los últimos años se ha ganado un espacio en el onceno titular. También, ha pasado por las diferentes categorías inferiores de la selección boliviana, con las que disputó torneos sudamericanos.

Su debut en la selección absoluta se dio el viernes en la derrota ante México (0-1), donde ingresó al terreno de juego sobre los 66 minutos en reemplazo de Jairo Quinteros. Romero aseguró que en ese encuentro dio lo mejor de sí.

“No podría decir que fui convocado por lo que mostré ante México, eso lo decide el cuerpo técnico, pero si puedo asegurar que di lo mejor de mí y me entregué al máximo”, sentenció Romero este lunes en el entrenamiento de la selección.

Romero luchará por quedar entre los 26 jugadores que viajará a la Copa América. Zagó citó a 29, eso quiere decir que 3 jugadores quedarán desafectados. La Conmebol solo permite la inscripción de 26 jugadores para el torneo, y la fecha límite de habilitación está fijada para el 15 de junio, día en el que la Verde rivalizará ante Colombia en un amistoso.