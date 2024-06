Choque mortal de trenes en Chile: detuvieron a un maquinista y al encargado de las vías

El accidente dejó dos muertos y nueve heridos al sur de Santiago

Fuente: infobae.com

(Desde Santiago, Chile) El maquinista del tren de pasajeros y un encargado de control de las vías del ferrocarril fueron detenidos durante la mañana de este jueves, acusados de cuasi delito de homicidio y lesiones graves, tras la fatal colisión frontal de trenes que dejó a dos fallecidos y nueve heridos en San Bernardo, región Metropolitana.

Ambos pasarán esta jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, según informó la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Victoria Ramírez, capitana de la Prefectura SIAT, informó que “de las dos personas detenidas, uno sería el conductor del tren de pasajeros, el que estaba realizando las pruebas aquí en el lugar, y el otro sería el operador del control de vías, ambos de la empresa EFE”.

La autoridad policial detalló que el maquinista se encuentra con lesiones leves, mientras que el operador fue trasladado a “dependencias del OS9 de Carabineros”.

Ramírez señaló que la causa del accidente aún “está en estudio. Hay que recabar mucha información, muchos indicios, que son importantes para poder determinarlo, pero básicamente la detención de ellos es por la responsabilidad que les asisten en este accidente ferroviario”, remató.

Más temprano, el fiscal a cargo del caso, Pedro Aravena, apuntó a una falla humana debido a un problema de coordinación desde la Central donde se monitorean los movimientos de los ferrocarriles.

“Por razones que se desconocen, desde la Central no fue avisado que venía este tren de carga hacia el norte, y el tren que chocó, que venía de norte a sur, que no venía con pasajeros, no fue informado que venía este tren y se produjo el impacto”, señaló el persecutor.

Ello derivó en un choque frontal entre un tren de pasajeros nuevo y vacío – que hacía pruebas de velocidad -, con un convoy de ocho vagones cargado con 1,364 toneladas de cobre que venían desde la mina El Teniente hacia la Estación Central en Santiago.

Según el fiscal a cargo de la investigación, alguien en la Central de Ferrocarriles del Estado (EFE) cometió un error.

Los dos maquinistas del tren de carga fallecieron inmediatamente, mientras que los nueve tripulantes del tren de pasajeros, que quedó montado sobre la otra máquina, resultaron con lesiones de diversa consideración pero fuera de riesgo vital. Entre ellos se cuentan cuatro ciudadanos de nacionalidad china, quienes realizaban las pruebas de velocidad junto a sus colegas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

“Antes del impacto advirtieron la tripulación de ese tren y se fueron hacia el último vagón, y de esa manera pudieron evitar perder la vida. Esas nueve personas están en este momento en estado grave, ya fueron todas evacuadas, pero fuera de riesgo vital”, indicó Aravena.

Los conductores del tren de carga no tuvieron la misma suerte. El cuerpo de uno de ellos salió eyectado a varios metros tras la colisión, mientras que Bomberos debió trabajar infructuosamente para rescatar desde los hierros retorcidos de la cabina el cuerpo de la segunda víctima. Tenían 58 y 43 años.

“La SIAT ya dispuso levantar una fijación planimétrica y fotográfica (…) pero la indagación acerca de la determinación de los responsables de esto se está haciendo en este momento. No se puede afirmar nada al respecto”, afirmó.

Trabajadores de emergencias trabajan en el lugar de una colisión de trenes en San Bernardo, Chile, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo publicado en las redes sociales el 20 de junio de 2024. Miguel Araya Lobos vía Facebook/vía REUTERS.

Condolencias

Una testigo del hecho, llamada Laura, contó a radio Bío Bío que “nosotros veníamos pasando en la carretera y vi un tren de carga. A poco andar, el tren de carga impactó al tren de pasajeros y el último vagón de atrás lo levantó como cinco metros. Fue impresionante el sonido que provocó el impacto. Tienen que haber muchas personas heridas”, detalló.

El presidente de EFE, Eric Martin, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y explicó que la compañía tiene una unidad de investigación de accidentes que colaborará para esclarecer lo sucedido.

El directivo aseguró que la señalización funcionaba adecuadamente y que las máquinas ferroviarias cuentan con dispositivos similares a las cajas negras de los aviones, que registran los movimientos y velocidad del tren.