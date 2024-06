Choquehuanca comanda el gabinete sin el vocero y sus bases ya le cuestionan

David Choquehuanca pasa inadvertido. El segundo hombre del país está desde el martes al frente de las riendas del Estado. Hizo poco y lo hizo encerrado entre cuatro paredes. Choquehuanca ayer dirigió el gabinete ministerial y aprobó un decreto supremo para el incremento de las pensiones de las personas jubiladas en el antiguo Sistema de Reparto hasta un 2,72%. Luego no hizo nada más, al menos en público. Su mandato ya empieza a tener observaciones y sus sectores le bajaron el pulgar.

No hubo más actos. Choquehuanca se quedó en su despacho y recién ayer fue a la Casa Grande del Pueblo. Dirigió la reunión de gabinete y solo aprobó una norma: el decreto que establece el incremento de las pensiones de personas jubiladas en el antiguo Sistema de Reparto hasta un 2,72%. Esa reunión duró algo más de dos horas y no tuvo la participación del vocero presidencial, Jorge Richter, según detalló el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos.

Días atrás, Richter manifestó que la Vicepresidencia del Estado no aporta en nada a los poderes estatales y se mostró partidario de sustituir esta institución pública por otra figura que sea útil y funcional a las necesidades del país.

“No interesa el nombre y el apellido. Yo no creo que la Vicepresidencia del Estado sea algo útil para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo de nuestro Estado, para la sociedad en definitiva”, afirmó Richter en entrevista con el programa Contacto Bolivia.

Sin apoyo

Choquehuanca ya no tiene el respaldo de sus bases. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) del ala arcista le bajó el pulgar. El dirigente Armin Flores calificó al Vicepresidente como un “funcionario calienta asientos” y dijo que Choquehuanca “se aplazó” en su mandato.

“El Vicepresidente actualmente no está dando respuestas ni a su nación aymara. No está actuando ni como Poder Ejecutivo ni como Poder Legislativo, ni fiscalizando ni entregando obras. No da la cara a la población ni a los medios de comunicación. Nos está retrasando proyectos”, afirmó Flores, según la agencia ANF.