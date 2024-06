Confirman que el rey de España no recibirá a Javier Milei

El mandatario visitará el país ibérico este viernes para recibir premios ligados a la ultraderecha.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, confirmó este jueves que el rey Felipe VI no recibirá al presidente argentino, Javier Milei, pese a que, según trascendidos mediáticos, había solicitado una audiencia privada con el monarca.

«Creo que es lógico que el rey no quiera reunirse con Milei porque es el jefe de un Estado al que el Milei ha faltado al respeto al presidente de España. Eso no es aceptable porque entre países siempre tiene que haber un respeto», dijo la funcionaria en una entrevista concedida a Telecinco.

Consideró asimismo que «eso no lo puede aceptar ningún español porque el presidente del Gobierno lo es de todos los españoles, de los que le han votado y de los que no», en alusión a las imprecaciones que soltara el mandatario libertario en contra de Pedro Sánchez.

Del mismo modo, Robles aprovechó la ocasión para avanzar críticas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien optó por cerrar filas con Milei e incluso le concedió una condecoración, que le impondrá en persona este viernes.

«Creo que la señora Díaz Ayuso se equivoca porque tiene que haber un respeto constitucional al presidente del Gobierno de España. Dicho esto, la política exterior del país la marca el Gobierno», consideró.

La audiencia fallida

La víspera, El País divulgó que Milei solicitó en mayo pasado una entrevista privada con Felipe VI, a propósito de la visita que realizó al país ibérico para recibir el premio anual del Instituto Juan de Mariana, un ‘think tank’ de pensamiento neoliberal, pero no recibió respuesta.

Fuentes del Palacio de la Zarzuela dijeron a ese medio que el rey «coordina con el Ministerio de Asuntos Exteriores los viajes al extranjero y las visitas a España de mandatarios internacionales» y recalcaron que, de acuerdo con la Constitución, «la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno».

De su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se negó a ofrecer detalles bajo el alegato de que no comenta «la agenda de mandatarios extranjeros».

Mientras, el diario argentino La Nación contactó a voceros del Gobierno de su país para solicitar información sobre la invitación. Primero lo negaron, pero luego admitieron que había tenido lugar.

«El pedido de audiencia con el rey fue realizado antes de la participación de Milei en el acto de Vox. Luego la Argentina no insistió más para no comprometer al rey», detalló una fuente oficial no identificada.

La crisis diplomática entre España y Argentina empezó el mes pasado, luego de que Milei insultara a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. La situación empeoró rápidamente y derivó en el retiro de la embajadora española en Buenos Aires.

Sin embargo, los señalamientos cruzados continuaron. En un acto de campaña para las elecciones del Parlamento Europeo, Sánchez criticó al gobernante suramericano y, días más tarde, Milei arremetió nuevamente en las redes sociales contra el mandatario español, al hacerse eco de publicaciones en las que se le tachaba de «fascista».