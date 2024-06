Del Castillo pide cárcel para promotores del intento de golpe

Fuente: lostiempos.com

Del Castillo dijo que se va a batallar y litigar para garantizar que no se vuelvan a repetir estos hechos que merecen una sentencia por la seducción de tropas, el alzamiento armado y atentar contra la vida del presidente y el vicepresidente.

«Ellos no merecen volver a ser llamados militares y no van a recuperar su libertad en un tiempo menor de lo que establece la Ley», manifestó el ministro, al advertir que estos dos sujetos no actuaron solos, sino que se investigará para llegar al fondo del asunto.

Según el ministro de Justicia, Iván Lima, la Procuraduría General y la Fiscalía General han iniciado el proceso penal y lo llevarán hasta lograr la condena del excomandante, a quien acusó de mentir y buscar justificarse en una decisión que es suya y sobre la que rendirá cuentas a la justicia y adelantó que, según el Código Penal, se expone a una condena entre 15 y 20 años de cárcel.