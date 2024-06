El rapero Sean Kingston fue arrestado acusado de un fraude millonario

Documentos judiciales revelan que, junto a su madre, el artista robó casi 500.000 dólares en joyas y grandes sumas de dinero de bancos y concesionarios desde octubre hasta marzo pasado.

Sean Kingston fue arrestado en Fort Irwin, California, y extraditado a Florida. (AP/Chris Pizzello)

Fuente: Infobae

El cantante y rapero Sean Kingston, cuyo nombre real es Kisean Anderson, fue ingresado en la cárcel del condado de Broward, al sur de Florida (Estados Unidos), el domingo por la noche tras ser acusado de cometer fraude por valor de más de un millón de dólares, según informó NBC Miami. Kingston fue arrestado en Fort Irwin, una base de entrenamiento del ejército en el desierto de Mojave en California, el 23 de mayo y extraditado a Florida el pasado fin de semana.

Según las autoridades, Kingston y su madre, Janice Turner, llevaron a cabo un plan organizado para defraudar, que incluía cargos de daño mayor, robo de identidad y otros delitos relacionados. Turner fue arrestada el mismo día durante una redada en una mansión alquilada en Southwest Ranches, Florida, donde residía. Un equipo SWAT participó en el allanamiento de la propiedad, según la agencia AP.

Las órdenes judiciales del caso detallan que, entre octubre y marzo, Kingston y Turner robaron casi 500.000 dólares en joyas, más de USD 200.000 del Bank of America, 160.000 dólares del concesionario de Cadillac, más de USD 100.000 del First Republic Bank y USD 86.000 de un fabricante de camas personalizadas. Las cifras fueron reveladas en los documentos proporcionados por la Oficina del Sheriff del condado de Broward, de acuerdo con CBS Miami.

Tras su extradición, Kingston compareció ante un juez el lunes, quien fijó su fianza en USD 100.000, distribuidos en USD 10.000 por cada uno de los diez cargos que enfrenta. Además, se le ordenó entregar su pasaporte y no podrá poseer armas de fuego ni tener contacto con su madre, según informó NBC Miami.

Los documentos judiciales revelan que Kingston y Turner robaron cerca de USD 500.000 en joyas (Amy Beth Bennett/South Florida Sun-Sentinel vía AP)

Robert Rosenblatt, abogado de Kingston y su madre, manifestó que ellos esperan abordar los cargos en un tribunal de Florida y confiar en una resolución exitosa del caso. Turner, por su parte, fue liberada tras pagar una fianza de 160.000 dólares y enfrenta ocho cargos en total, según CBS Miami.

Kingston ya estaba cumpliendo una condena de libertad condicional de dos años por tráfico de propiedad robada. Su situación legal se complica aún más debido a estos nuevos cargos. Turner, por otro lado, se declaró culpable en 2006 de fraude bancario por robar más de USD 160.000 y cumplió casi un año y medio de prisión, de acuerdo con registros del tribunal federal citados por AP.

El caso de Kingston ha captado la atención de los medios debido a su legado en la industria musical. Nacido en Jamaica y criado en Florida, Kingston alcanzó la fama con su éxito número uno “Beautiful Girls” en 2007. También colaboró con Justin Bieber en la canción “Eenie Meenie”, detalló CBS Miami.

Las autoridades de Florida alegan que el esquema fraudulento de Kingston y su madre involucró la obtención ilegal de dinero, joyas, vehículos de lujo y muebles. Los detalles específicos del plan no se han difundido completamente, pero los registros judiciales mencionan transacciones fraudulentas con importantes entidades financieras y proveedores de bienes de lujo, según informó The New York Post.

Las autoridades alegan que el esquema de Kingston incluía obtener ilegalmente dinero, joyas y vehículos de lujo (Jordan Strauss/Invision/AP,archivo) Las autoridades alegan que el esquema de Kingston incluía obtener ilegalmente dinero, joyas y vehículos de lujo (Jordan Strauss/Invision/AP,archivo)

Durante el arresto de Kingston en Fort Irwin, estaba actuando en la base militar. La operación fue coordinada con las fuerzas locales de California para garantizar su traslado a Florida. La extradición fue aceptada por Kingston sin oposición, lo que facilitó su traslado a las autoridades de Broward, según informó The New York Post.

Los antecedentes penales de Kingston también juegan un papel importante en el caso. En el pasado, ha sido investigado por otros delitos financieros y se enfrentó a varias demandas civiles. La estrategia de su defensa se centrará en cuestionar las pruebas presentadas y buscar una resolución favorable, de acuerdo con declaraciones de su abogado Robert Rosenblatt a la prensa.