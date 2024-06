El superávit comercial se explica por el incremento en las exportaciones que, en el cuarto mes de este año, llegaron a $us 803,6 millones y las importaciones se situaron en $us 799,1 millones.

En abril, Bolivia obtuvo una balanza comercial positiva de $us 4,5 millones, luego de que durante siete meses consecutivos (septiembre 2023-marzo 2024) registrará un déficit.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, destacó la mejora en el comercio exterior boliviano pese a atravesar un contexto internacional desfavorable. También a los problemas climatológicos registrados el año pasado que afectaron los cultivos de la soya y que retrasaron los rendimientos de la campaña de verano, teniendo ahora los primeros resultados de dicha campaña.

Indicó que el superávit comercial se explica por el incremento en las exportaciones que en el cuarto mes de este año llegaron a los $us 803,6 millones y las importaciones se situaron en $us 799,1 millones.

También dijo que las exportaciones no tradicionales pasaron de $us 155 millones en marzo a $us 222 millones en abril, registrando un incremento de $us 67 millones o su equivalente en 43%, debido al incremento de las exportaciones principalmente de soya y sus derivados.

“En cuanto a las exportaciones tradicionales, las mismas también muestran un repunte pasando de 500 a $us 529 millones, un 6% más entre marzo y abril del 2024. Esto debido, sobre todo, al comportamiento del sector minero”, informó Arandia.

El sector minero aumentó el valor de sus exportaciones en $us 36 millones y la industria en $us74 millones; haciendo que las exportaciones pasen de $us 659 millones a $us 804 millones de dólares.

Sostuvo que todos los sectores muestran un mejor desempeño con relación, no solamente al mes anterior, sino desde principios de la gestión. Por ejemplo, con relación al sector agropecuario, se muestra un incremento del 18,3% con $us 45 millones, la más alta observada desde enero de 2024.

De la misma manera, en la industria manufacturera en abril se registra un valor de $us 330 millones, siendo la cifra más alta de todo el año debido al desempeño de los derivados de soya, principalmente aceite de soya, harina y torta de soya.

Exportaciones

En minería, de la misma manera, se registra la cifra de exportaciones más alta del año, alcanzando $us 236 millones, siendo que en marzo se registraron $us 200 millones representando un incremento de 18,1%.

“En cuanto a la carne bovina, en términos de toneladas de volumen aumentó en un 4% convirtiendo a Bolivia entre los principales países productores y exportadores de carne bovina a escala global, lo cual definitivamente son muy buenas noticias”, señaló.

Por otra parte, el sector hidrocarburos se contrajo en $us 21 millones, tal cual ocurre en los últimos años.

A inicios de junio, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, proyectó que, luego de los problemas en la cosecha de varios productos, se incrementará la llegada de divisas al país por las exportaciones de los distintos productos agroindustriales que se empiezan a normalizar.

Explicó que no solo se espera que se normalicen las exportaciones de soya y sus derivados, sino de otros como el azúcar, la carne bovina, el carbonato de litio, productos lácteos, entre otros.