En el aniversario del Día D, Joe Biden dijo que los aliados «no abandonarán» la defensa de Ucrania

Biden durante su discurso (REUTERS/Benoit Tessier)

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió este jueves seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advirtió de que “la democracia está más amenazada que nunca”.

“Rendirse ante los matones, doblegarse ante los dictadores, es simplemente impensable”, dijo durante una ceremonia en el cementerio estadounidense de Normandía. “Si lo hiciéramos, significaría que estaríamos olvidando lo que ocurrió aquí, en estas playas sagradas”.

Aseguró: “no daremos la espalda a Ucrania. Si le damos la espalda, Ucrania caerá bajo el yugo ruso y luego Europa también caerá”.

El Día D fue el mayor asalto anfibio de la historia, y Biden lo calificó de “poderosa ilustración de cómo las alianzas, las verdaderas alianzas nos hacen más fuertes”. Dijo que era “una lección que rezo para que los estadounidenses nunca olvidemos”.

Biden saluda a veteranos (REUTERS/Benoit Tessier)

El comentario de Biden fue un recordatorio de que los compromisos de Estados Unidos en todo el mundo penden de un hilo en las elecciones a la Casa Blanca de este año. El ex presidente Donald Trump, probable oponente de Biden, ha dicho que no defendería a los aliados europeos que son “morosos” en sus propios gastos de defensa.

Hablando de las tropas estadounidenses que asaltaron las playas de Normandía el 6 de junio de 1944, Biden dijo que “seamos dignos de su sacrificio”.

“Debemos recordar que el hecho de que fueran héroes aquel día no nos exime de lo que tenemos que hacer hoy. La democracia nunca está garantizada. Cada generación debe preservarla, defenderla y luchar por ella. Esa es la prueba de los tiempos”.

“¿Estamos dispuestos a levantarnos contra la tiranía, a defender la democracia y la libertad? La respuesta sólo puede ser sí”, señaló Biden, antes de hacer un paralelismo entre eso y la situación actual, al señalar que la OTAN con la reciente ampliación a Finlandia y Suecia cuenta ya con 32 miembros y “está más unida que nunca”.

El Presidente Joe Biden y la Primera Dama Jill Biden llegan con el Presidente francés Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron llegan a la conmemoración (Daniel Cole/REUTERS)

Reiteró la voluntad de su país para implicarse en esa y otras alianzas al señalar que “la capacidad única de Estados Unidos de unir a las naciones es una de nuestras mayores fortalezas”.

“El aislacionismo -añadió- no es la respuesta. No era la respuesta hace 80 años y no lo es ahora”.

En alusión a las batallas que se produjeron en Normandía hace 80 años, concluyó: “Los que dejaron su vida aquí, salvaron el mundo. Hay que estar a la altura de su sacrificio”.

Antes de las palabras de Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo a los veteranos estadounidenses que “vinieron quí porque el mundo libre os necesitaba a todos y cada uno de ustedes, y respondieron a la llamada”.

Macron condecoró a varios de ellos con la Legión de Honor y les besó en cada mejilla mientras les colocaba las medallas. Biden los saludó con apretones de manos y abrazos.

Joe Biden abraza un veterano estadounidense (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Antes, Biden y la Primera Dama, Jill Biden, se reunieron con más de dos docenas de veteranos estadounidenses cerca de la playa de Omaha, donde tuvieron lugar los combates más encarnizados del Día D. Los que pudieron mantenerse en pie fueron ayudados a salir de la playa. Los que podían mantenerse en pie fueron ayudados a levantarse de sus sillas de ruedas para posar en las fotos. La mayoría estrecharon la mano de Biden o le saludaron; uno le abrazó.

Biden dijo a un veterano que “salvaste el mundo”. El presidente dirigió a los asistentes para que cantaran el cumpleaños feliz a otro. Steven Spielberg y Tom Hanks, los pesos pesados de Hollywood detrás de películas y programas de televisión sobre la Segunda Guerra Mundial, estaban cerca.

Cuando el veterano del ejército Robert Gibson se acercó, la Primera Dama le agarró del brazo para ayudarle a ponerse de pie junto al Presidente mientras se daban la mano.

“No te vuelvas viejo”, bromeó el hombre de 100 años de Nueva Jersey con el Presidente de 81 años, que era un niño pequeño el Día D.

Este aniversario de la invasión es especialmente sombrío porque será uno de los últimos con veteranos vivos. Los supervivientes más jóvenes rondan los 90 años. Biden conoció a un veterano de 104 años.

En una entrevista con The Associated Press hace unos días, Gibson se describió a sí mismo como “viviendo un tiempo prestado”.

Formó parte de la segunda oleada de tropas que desembarcó en Utah Beach. Gibson dijo que esperaba que este año fuera la última ceremonia de aniversario a la que pudiera asistir, pero que estaba encantado de volver una vez más.

“Quiero volver a ver la playa”, dijo.