Fiscales habrían recomendado al Departamento de Justicia de EE.UU. acusar penalmente a Boeing

Fuente: https://actualidad.rt.com

Los fiscales han recomendado al Departamento de Justicia de EE.UU. que presente cargos de fraude contra Boeing por dos accidentes mortales protagonizados por aviones del modelo 737 Max en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas, después de que el fabricante de aeronaves violara un acuerdo de 2021 con el Departamento, informa Reuters citando fuentes.

Este mayo el Departamento de Justicia denunció ante un tribunal federal de Texas la infracción por parte de Boeing del acuerdo que permitía a la compañía evitar el enjuiciamiento penal. Según la carta presentada a la corte, Boeing no hizo los cambios prometidos para detectar y prevenir violaciones de las leyes federales antifraude. Actualmente, el Departamento de Justicia tiene que decidir antes del 7 de julio si demanda o no a la compañía.

Según las fuentes, no hay garantía de que el Departamento vaya a presentar cargos contra el fabricante de aeronaves, ya que siguen en curso las discusiones sobre una posible resolución de la investigación y aún no hay una decisión final sobre el asunto. Al mismo tiempo, las fuentes no especificaron qué cargos penales está considerando el Departamento, pero una de ellas señaló que podrían extenderse más allá de la acusación original de fraude.

Los funcionarios, no obstante, están considerando también otra opción en lugar del juicio. Las fuentes indicaron que el Departamento puede proponer firmar un nuevo acuerdo con condiciones más estrictas, que podrían incluir sanciones económicas y el nombramiento de un supervisor del cumplimiento de la normativa para la empresa. Destacaron que las autoridades también pueden exigir a Boeing que admita su infracción declarándose culpable.

Mientras tanto, una de las fuentes aseveró que la compañía podría estar dispuesta a pagar una multa y a aceptar un monitor, pero que no admitirá su culpabilidad, ya que ello podría conllevar restricciones para el negocio de la empresa. Estas restricciones serían críticas para los ingresos del fabricante, tomando en cuenta los contratos con el Gobierno y el Ejército estadounidenses. No obstante, la condena por cargos penales también tendrá consecuencias negativas para el futuro de la compañía.