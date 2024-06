Israel mostró cómo Hamas coloca trampas explosivas en hogares de Rafah: «Se atrincheran en la población»

Las Fuerzas de Defensa difundieron un video en el que se ve los cilindros dentro de una casa, una muestra de cómo los terroristas se valen de los civiles para sacar ventaja en la guerra

Israel denunció que Hamas colocó trampas explosivas en hogares en Rafah: «Se atrincheran en la población»

Israel denunció este sábado que Hamas colocó trampas con explosivos en algunos hogares en Rafah, al sur de Gaza. Las Fuerzas de Defensa difundieron un video en el que se ve cómo los soldados ingresan en la casa y se topan con -por lo menos- tres cilindros negros de gran dimensión en habitaciones, pasillos y hasta la cocina.

“Esta es una casa en Rafah en la que Hamas ha colocado trampas explosivas. Es solo uno de los muchos ejemplos en los que Hamas se atrinchera en la población y las infraestructuras civiles”, escribió el Ejército en sus redes sociales junto con las imágenes, mientras exponía una vez más cómo el grupo financiado por Irán se vale de los palestinos inocentes en el marco de la guerra.

“Hamas sigue priorizando su terrorismo por encima de la seguridad de los habitantes de Gaza”, agrega el mensaje.

El hallazgo se da en medio de los avances israelíes en la ciudad sureña, donde se está trabajando por eliminar los últimos batallones enemigos. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dio la orden de iniciar con incursiones selectivas en la zona a principios de mayo, mientras aumentaba sus avisos a la población local y los miles de refugiados de que evacuaran para no quedar en medio de los combates.

Con el correr de los días, los ataques fueron aumentando, el número de proyectiles y cohetes neutralizados antes de ser lanzados, también, y la cantidad de bajas terroristas llegó a las 300. Uno de los combatientes abatidos fue identificado como Diaa al Din Alsharafa, alto mando encargado de asegurar las fronteras del enclave y responsables de haber impedido que la población civil evacuara durante las recientes operaciones.

Asimismo, el portavoz castrense Daniel Hagari notificó del hallazgo de “cerca de 20 túneles” y 83 pozos, claves para la organización y planeamiento de las maniobras de Hamas. Todos ellos fueron destruidos.

Israel sigue operando y avanzando en Rafah, abatiendo a terroristas y anulando túneles y armamento (Europa Press)

Por otro lado, este miércoles, las tropas consiguieron hacerse con el control del estratégico corredor que separa el territorio de Egipto, por donde aseguran que ingresa armamento para los terroristas. “El corredor Filadelfia era un balón de oxígeno para Hamas ya que lo utilizaba habitualmente para trasladar armas hacia Gaza. Esto no significa que tengamos fuerzas sobre el terreno en todo el corredor pero sí que podemos controlar y tenemos la capacidad de cortar la línea” de sus suministros, explicó.

La comunidad internacional sigue insistiendo en su pedido a Israel de que respete las normas del derecho humanitario y cese sus ofensivas ya que hay miles de gazatíes que se ven afectados por el agravamiento de la crisis humanitaria allí y la falta de asistencia. Sin embargo, desde las Fuerzas de Defensa rechazaron todas las denuncias en su contra y prometieron que “continuaremos con operaciones dirigidas basadas en Inteligencia en la zona de Rafah y con nuestras tareas para desmantelar a Hamas de acuerdo al derecho internacional”.

Estas declaraciones van en línea con las de Netanyahu, más temprano este sábado, al recibir con agrado la propuesta de tregua planteada por Estados Unidos la víspera, al considerar que permite poner un fin a la guerra y, a su vez, completar todos sus objetivos.

Netanyahu prometió que continuarán con sus ofensivas en Rafah y en todo Gaza hasta conseguir la erradicación de Hamas (EFE)

“Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas, la liberación de todos los rehenes y la garantía de que Gaza ya no supone una amenaza para Israel. Según la propuesta, Israel seguirá insistiendo en que se cumplan estas condiciones antes de que se establezca un alto el fuego permanente. La idea de que Israel aceptará un alto el fuego permanente antes de que se cumplan estas condiciones no tiene ningún sentido”, aseguró.