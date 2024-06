Joe Biden promete no indultar a su hijo 

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido no indultar a su hijo Hunter Biden, recientemente declarado culpable de tres cargos federales, imputados por delitos relacionados con posesión de armas de fuego.

«Estoy satisfecho porque no voy a hacer nada: dije que acataría la decisión del jurado. Lo haré. Y no le indultaré», dijo el mandatario en una rueda de prensa durante una reunión del G7 en Italia. Asimismo, indicó a los periodistas que no conmutaría la pena de su hijo.

Hunter puede enfrentar una pena máxima de 25 años en prisión, mientras que cada cargo conlleva además una multa máxima de 250.000 dólares. Se trata de la primera vez en la historia de EE.UU. que el hijo de un presidente en ejercicio es enjuiciado.

A pesar de todo, Biden reafirmó su apoyo a su hijo. «Estoy extremadamente orgulloso de mi hijo Hunter. Ha superado una adicción. Es uno de los hombres más brillantes y decentes que conozco», afirmó.

Hunter se enfrentó a tres cargos. Dos de ellos corresponden a la acusación de que, al comprar un revólver Colt Cobra en octubre del 2018, supuestamente presentó un formulario en el que aseguró que no estaba consumiendo drogas ilegales. El tercer cargo indica que estaba en posesión de un arma de fuego mientras consumía narcóticos. Según la acusación y los documentos judiciales, Hunter tuvo el arma en su poder durante 11 días, antes de que su novia la tirara a un contenedor de basura porque estaba preocupada por su salud mental.