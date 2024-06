Un joven de 19 años, que al no conseguir trabajo fijo decidió trabajar como mototaxista, fue víctima de un grave accidente en el canal Guapilo, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y desde entonces no puede caminar. El joven cuenta que la persona que lo arrolló, comprometió ayuda para que no denuncie a la Policía; sin embargo, ahora ni le contesta las llamadas.