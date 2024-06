La paradisíaca ciudad que fue pionera en liberalizar las drogas pero que el fentanilo está destruyendo

Vancouver comienza a revisar su política con las sustancias de abuso

The Economist

Por The Economist





El frente costero de Vancouver, Canadá.

Está inconsciente, apenas respira, tendido en una acera del centro de Vancouver. Cuando llegan los bomberos, un transeúnte explica que el hombre ha sufrido una sobredosis de fentanilo, un potente opioide sintético. Mientras un bombero bombea oxígeno a la boca de la víctima, otro le inyecta naloxona, que revierte el efecto químico de los opioides. La primera inyección no hace nada; se administra una segunda. El hombre se incorpora y se pone en pie a trompicones. Rechaza todas las ofertas de ayuda y se aleja tambaleándose por la calle. Los bomberos sólo pueden verle marchar.

Vancouver, bendecida con un paisaje impresionante, un clima templado y escasa delincuencia, suele encabezar las listas de las ciudades más habitables del mundo. Durante años, junto con el gobierno provincial de Columbia Británica, ha sido pionera en un programa para frenar las muertes relacionadas con las drogas conocido como reducción de daños. Las autoridades sanitarias empezaron a repartir agujas limpias a finales de la década de 1980 y más tarde añadieron pipas de crack gratuitas. En 2003 se inauguró en Vancouver el primer centro de inyección supervisada de Norteamérica. A mediados de la década de 2000, la ciudad puso en marcha un programa de prueba de heroína con receta (además de otros que ofrecían metadona de menor potencia). En los años siguientes, descendieron las infecciones por VIH y hepatitis c. El número de muertes inducidas por drogas descendió de la cifra récord de 400 en 1998 a 183 en 2008. La reducción de daños parecía un éxito.

Entonces llegó el fentanilo. Cincuenta veces más potente que la heroína, fácil de fabricar y barato, este opioide sintético ha inundado Norteamérica en los últimos años. “Ya ni siquiera se encuentra heroína en las calles”, afirma Brittany Graham, directora de la Red de Usuarios de Drogas del Área de Vancouver, un grupo activista. Otros sintéticos se mezclan a menudo con drogas callejeras, como las benzodiacepinas, sedantes especialmente peligrosos combinados con fentanilo.

En 2012, el fentanilo estuvo implicado en solo el 5% de las muertes por sobredosis. En 2023 esa cifra era del 85%. El recuento anual de cadáveres se ha multiplicado por diez en el mismo periodo. La tasa de sobredosis mortal en Columbia Británica es más del doble de la tasa general de Canadá y seis veces superior a la de Inglaterra y Gales (aunque sigue siendo inferior a la de las zonas más afectadas de Estados Unidos). Las sobredosis son actualmente la principal causa de muerte entre los británicos de 10 a 59 años, y se cobran más vidas al año que los asesinatos, suicidios, accidentes y enfermedades naturales juntos.

El problema de la droga es más grave en el Downtown East Side de Vancouver, varias manzanas asombrosamente míseras que sobresalen del acomodado centro de la ciudad. Una tarde cualquiera, la calle principal de la zona está llena de gente sentada, desplomada o tumbada en la acera, en medio de un revoltijo de refugios improvisados. Muchos aspiran abiertamente el humo de pipas de cristal o de trozos de papel de aluminio. Fumar opiáceos es ahora más habitual que inyectárselos, pero todavía hay agujas usadas esparcidas por todas partes. La mayoría de las 50 llamadas diarias a las que acuden los bomberos del barrio están relacionadas con las drogas. La tasa de sobredosis letales del East Side es una docena de veces superior a la media provincial.

Pero no es ni mucho menos el único lugar donde se producen muertes. La mayoría ocurren en interiores. “Vamos por toda la ciudad”, dice un portavoz del cuerpo de bomberos. “Entramos en mansiones y áticos. Está en todas las comunidades y en todos los grupos de edad”. A menudo, las víctimas no son adictos empedernidos, sino incautos asistentes a fiestas que tomaron algo mucho más potente de lo esperado. Es un error fácil, sobre todo porque circulan pastillas farmacéuticas falsificadas con fentanilo.

La plaga tampoco se limita a las ciudades. Las tasas de sobredosis se han disparado en toda la provincia. La localidad montañosa de Hope (de unos 7.000 habitantes), a dos horas en coche al noroeste de Vancouver, registra la mayor tasa de sobredosis de la provincia. Las autoridades sanitarias rurales achacan la falta de servicios a la oferta de drogas nocivas.

Abrumadas por el asalto del fentanilo, las autoridades han redoblado las medidas de reducción de daños. Desde 2020, los profesionales de la medicina tienen licencia para suministrar gratuitamente a miles de adictos opiáceos recetados de máxima potencia, con la esperanza de que esto les mantenga alejados de las impredecibles drogas de la calle. Las pastillas son en su mayoría hidromorfona, un analgésico de uso común, pero algunos consumidores empedernidos insisten en el fentanilo farmacéutico. Lo más polémico es que el año pasado BC se convirtió en la única provincia de Canadá que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas de abuso: metanfetamina, cocaína, heroína, fentanilo y muchas más.

Pero las muertes han aumentado de todos modos, lo que ha puesto a prueba los argumentos a favor de la reducción de daños y ha planteado riesgos políticos para Justin Trudeau, el Primer Ministro, y otros políticos que la han apoyado. Aún es demasiado pronto para declarar que la política ha fracasado: hay muchos factores detrás del reciente aumento de muertes por sobredosis, incluida la pandemia de covid-19, que dejó a muchos consumidores de drogas peligrosamente aislados. Las renovadas políticas de reducción de daños aún no llevan en marcha el tiempo suficiente para generar datos que ofrezcan claridad sobre si están funcionando contra el fentanilo.

Hay algunos indicadores alentadores. Según un estudio reciente, los adictos que toman opiáceos recetados corren menos riesgo de sobredosis. Y, tras años de aumento constante, es posible que las sobredosis tiendan por fin a disminuir: la tasa de muertes en los cuatro primeros meses de este año es inferior a la del mismo periodo en cualquiera de los tres años anteriores.

La reducción de daños ha provocado una reacción violenta. Pierre Poilievre, líder del partido conservador de la oposición canadiense, califica a Trudeau de “chiflado” por aprobar la despenalización. Quiere poner fin a la financiación federal de la prescripción de opiáceos a los adictos. En mayo, el gobierno de Trudeau rechazó una petición de Toronto para despenalizar la posesión de drogas en la ciudad. BC siente la presión: en mayo reinstauró las normas contra el consumo de drogas en público. (En Estados Unidos, Oregón ha dado marcha atrás totalmente en su política de despenalización).

Pocos piden que se vuelva a la política de meter en la cárcel a los delincuentes de poca monta, pero los críticos dicen que la provincia debería hacer menos hincapié en la reducción de daños y más en los esfuerzos por conseguir que la gente deje de consumir drogas por completo. Algunos sugieren incluso un tratamiento forzoso. Para muchos adictos, sin embargo, la falta de viviendas asequibles, camas de tratamiento y atención de salud mental hace que la recuperación sea casi imposible. “La naloxona puede ayudar a evitar que alguien muera hoy, pero no puede resolver todos estos otros problemas”, afirma Paxton Bach, un destacado médico especializado en adicciones.

La reducción de daños por sí sola no puede hacer más de lo que su nombre indica. Parece que ayuda a reducir el número de cadáveres, pero por sí sola no puede curar todo el daño causado por drogas tan potentes como el fentanilo y otras sintéticas. “El suministro de drogas está cambiando bajo nuestros pies. No es como un virus que muta, sino una enfermedad completamente nueva”, afirma Bohdan Nosyk, investigador en adicciones. La enfermedad necesitará nuevos tratamientos.