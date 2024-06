Las hipótesis de los científicos sobre el iceberg que apareció cerca de la costa de Ushuaia

Una enorme masa de hielo se encontró frente a la Isla de los Estados y puso en alerta a los expertos. Las razones que podrían explicar el fenómeno, según los investigadores del Conicet.

Fuente: Infobae

Un iceberg es una enorme placa de hielo que flota en el mar al desprenderse de glaciares. Frente a la Isla de los Estados, a unos 300 kilómetros en línea recta de la ciudad de Ushuaia, fue observada una enorme masa de hielo el 22 de junio pasado.

Según los científicos consultados por Infobae, hay varias hipótesis sobre el origen del iceberg en ese lugar.

La masa de hielo fue divisada por tripulantes del buque pesquero Echizen Maru, de bandera argentina, cuando se encontraba a unas 6.6 millas náuticas o marinas (12.2 kilómetros) de su posición, según informó Prefectura Naval Argentina (PNA).

Por qué apareció el bloque de hielo

El iceberg no llegó a ingresar al Canal de Beagle, sino que flotó frente a la Isla de los Estados. Aún no se conocen precisiones sobre el origen de la placa de hielo, pero al ser consultado por Infobae el científico Jorge Rabassa, investigador superior en geología del Conicet, en Tierra del Fuego, consideró que habría al menos dos posibles explicaciones de la aparición del iceberg en ese lugar.

“Lo menos probable es que se trate de un témpano generado por una lengua glaciaria flotante desde los Andes chilenos”, dijo el investigador.

La otra posibilidad es que “podría ser un témpano originado en un glaciar de la Península Antártica o de las Islas Shetland del Sur. Pero implicaría que hayan soplado vientos muy fuertes con orientación oeste-sudoeste”, comentó Rabassa. “Es lógico que se haya dado el alerta para los barcos cercanos para evitar choques”, señaló.

En tanto, Lucas Ruiz, doctor en ciencias geológicas e investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), del Conicet en Mendoza, Argentina, afirmó: “No es raro que aparezcan icebergs en la zona, especialmente en invierno cuando la temperatura del mar es baja. Por el tamaño no es uno de los iceberg que se haya monitoreado. Solo se monitorean los más grandes. Por lo cual, no sabemos de qué parte de la Antártida viene”.

Según informó la PNA en un comunicado, “el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Institución se encuentra abocado a difundir el acontecimiento a los buques que se encuentran navegando en la jurisdicción, empleando medios informáticos y emitiendo avisos desde los Centros de Control y Gestión Marítimos”.

Se pidió los navegantes que circulen por la zona “con precaución”. También aconsejaron “evitar aproximaciones innecesarias” al iceberg con el objetivo de disminuir los riesgos ante una posible colisión.

La amenaza del cambio climático

En la Antártida, los icebergs junto a las plataformas de hielo de las que se desprenden son los últimos bastiones que protegen el casquete glaciar antártico del derretimiento.

El desprendimiento de icebergs y el colapso de las plataformas de hielo suelen ser señales de alarma de un inminente aumento del nivel del mar. Eso se debe a que esas plataformas impiden que el casquete glaciar desemboque en el océano y suba el nivel del mar. Ese riesgo puede afectar a zonas costeras y a cien millones de personas en todo el mundo.

La Antártida tiene la capa de hielo más antigua y grande de la Tierra. Esta incluye el casquete glaciar, las corrientes de hielo y las plataformas de hielo.

En condiciones idóneas, hay un equilibrio entre la masa que se gana por las nevadas y la masa que se pierde a través del flujo de hielo hacia el océano, donde se produce el derretimiento de las plataformas de hielo y de los icebergs, según explicaron los investigadores Gianluca Marino y Beatriz Galindo, de la Universidade de Vigo, España, en The Conversation.

Si el derretimiento a lo largo de la costa excede las nevadas en el interior de la península, la Antártida pierde masa y el nivel del mar sube.

La glaciación del continente blanco ocurrió hace unos 34 millones de años, cuando su aislamiento tectónico resultó también en su aislamiento térmico por el desarrollo de la corriente circumpolar antártica. Mientras tanto, los niveles de CO₂ atmosféricos descendieron hasta alcanzar una concentración superior a la actual, aproximadamente un 80 % más.

Qué pasa con el hielo marino de la Antártida

Cada año, el hielo marino de la Antártida se reduce a sus niveles más bajos hacia fines del mes de febrero, durante el verano. Pero luego, la extensión del hielo marino vuelve a aumentar durante el invierno. Sin embargo, el año pasado, los científicos observaron una situación diferente.

El hielo marino no volvió a los niveles esperados en comparación con el período 1981 a 2010. Según la información del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve (NSIDC es la sigla en inglés) de los Estados Unidos, el hielo se encuentra en los niveles más bajos para esta época del año desde que comenzaron los registros, hace 45 años.

Los científicos del NSIDC estimaron que a mediados de julio, el hielo marino de la Antártida estaba 2,6 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio del período que va desde 1981 a 2010. Esto significa un área casi tan grande como Argentina o las áreas combinadas de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado, que son parte de los Estados Unidos. “El hielo marino que rodea el continente antártico sigue siendo excepcionalmente bajo”, informó NSIDC.

Sebastián Marinsek, jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino, explicó a Infobae: “El hielo marino es el mar que se congela por las bajas temperaturas, principalmente durante el invierno. En el verano, se descongela en gran parte. Su extensión se mide a través de satélites, que permiten contar los kilómetros cuadrados de hielo diariamente y se ha realizado durante 45 años”.

“Lo que se observó ahora es que hay menos extensión del mar congelado. Eso no implica que haya habido un desprendimiento de hielo en la Antártida”, destacó Marinsek.

“La extensión del hielo antártico es hoy inferior en más de 2,6 millones de kilómetros cuadrados a la media de 1981 a 2010. El año pasado ya había bajado, en valores menores al promedio. Este año son valores menores aún. Las razones de por qué este cambio está ocurriendo aún no están claras”, afirmó Marinsek, quien investiga el glaciar Bahía del Diablo y Crane, entre otros, que se encuentran en el continente y no en el hielo marino.