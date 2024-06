Ley Bases en el Senado argentino: El rol clave de Villarruel ante el viaje de Milei y las dudas sobre el reglamento en caso de empate

El Gobierno aún no tiene asegurado los votos para aprobar la megaley junto con el paquete fiscal, y un escenario de empate aparece como posible. La incertidumbre crece ante la posibilidad de la ausencia de la vicepresidenta. Qué dice el reglamento y cuáles son las objeciones legales

El Senado se prepara para una especie de “batalla final” para el Gobierno, que cuando ya pasaron 6 meses desde su asunción, aún no pudo aprobar ni una sola ley. Hoy, la Cámara alta debatirá la Ley Bases y el paquete fiscal, que tienen media sanción de Diputados. Y si bien públicamente se muestran confiados, en el oficialismo saben que la cuenta de votos es muy justa, y no están asegurados los apoyos para la aprobación de esas normas.

En ese marco, un escenario de empate en la votación final aparece como posible. Y, si eso se da, la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel toma aún más preponderancia porque podría definir con su voto el destino final de la tan ansiada norma.

Sin embargo, en medio del debate en el Congreso, otro elemento que entra en la consideración del análisis: el presidente Javier Milei tiene previsto partir esta noche rumbo a Europa para participar de la cumbre del G7 que se realizará en Italia. En el momento en que el mandatario deje suelo argentino, inmediatamente Villarruel asume la presidencia de hecho, algo previsto en la Constitución Nacional, por lo que ya no podrá participar de la sesión en el Senado.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la partida del Presidente está prevista para alrededor de las 22:30, hora en la que el debate de la Ley Bases, al menos, debería estar saldado. Pero, se sabe, en política nada puede descartarse, y cualquier situación podría dilatar el debate y plantear la disyuntiva para el oficialismo de perder el poder de voto de la Vicepresidenta.

La sesión ingresó en la zona de riesgo ayer a la tarde, cuando los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano anunciaron que no darán quórum. Bajo este panorama, el comienzo de la sesión quedó en manos de los radicales Maximiliano Abad y Martín Lousteau, titular del centenario partido. El primero deslizó que ayudará, mientras que el segundo confirmó anoche a Infobae su presencia para defender sus dictámenes de minoría. Así, el encuentro en el recinto se iniciaría con 37 legisladores en sus bancas, el mínimo necesario para activar el convite.

Ante ese panorama, antes del inicio la proyección de votos marca que hay 35 senadores a favor, 35 en contra, uno en duda y uno con dictamen propio, el propio Lousteau.

Qué dice la ley del rol del vicepresidente y qué sucede en caso de ausencia

Según lo estipula la Constitución Nacional y el reglamento del Senado, el Vicepresidente solo participa en las votaciones en situaciones de empate, y su presencia no es necesaria para el quórum. En caso de empate durante las votaciones, el artículo 213 del reglamento del Senado permite al vicepresidente emitir un voto decisivo para destrabar el proceso.

“Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión, se repetirá en seguida la votación, y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión”, señala el artículo 213 de la Cámara alta.

De acuerdo con la Constitución, en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo debe ser ejercido por el vicepresidente, quien debe abandonar su rol como titular de la Cámara Alta para asumir este nuevo cargo temporal. Esta situación se daría en caso de que el viaje de Milei se produzca en medio del debate.

En ese caso, el reglamento establece una clara cadena de mando para asegurar la continuidad del liderazgo. El primer reemplazante es el presidente provisorio, actualmente el senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala. En caso de que tanto el presidente como el presidente provisorio estén ausentes o impedidos, el orden jerárquico para asumir la titularidad de la Cámara Alta sigue con la vicepresidenta Silvia Sapag de Unión por la Patria, seguida por la vicepresidenta 1ª Carolina Losada de la UCR y la vicepresidenta 2ª Alejandra Vigo de Unidad Federal.

“Si me tocara definir a mí, o en primer lugar a Victoria Villarruel, la ciudadanía sabe que nuestro voto va a ser positivo a favor de la ley. Sí positivo, es mi mensaje que voy a transmitir, si es que tengo la posibilidad histórica de estar en ese momento”, señaló esta mañana el senador Abdala en declaraciones a Radio Mitre.

Ese sería el escenario que podría disparar una disputa legal. El artículo 33 del Senado es claro al habilitar el doble voto de quien ejerza la presidencia provisional: “En los casos en que la Presidencia del cuerpo es ejercida por un senador, corresponde que éste vote en las cuestiones sometidas a resolución de la Cámara, ejerciendo, en caso de empate de la votación, el derecho de decidir la misma”.

Sin embargo, algunos juristas cuestionan esa posibilidad al plantear que es inconstitucional. La particularidad es que uno de quienes expresó su cuestionamiento recientemente es Manuel García Mansilla, uno de los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo el año pasado cuando la Cámara alta aprobó otorgar un nuevo acuerdo a la Dra. Ana María Figueroa, exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal, que había cesado en su cargo por edad.

En esa oportunidad, la senadora Claudia Ledesma Abdala votó tres veces, ya que el debate terminó empatado 35 a 35 y, al momento de la definición, ocupaba la presidencia previsional por la ausencia de la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Hay una norma expresa que lo prohíbe y que, en general, no es considerada por los pocos autores que trataron la cuestión. Es el artículo 54 de la Constitución Nacional que trata de la composición del Senado y cuya última oración dice: ‘Cada senador tendrá un voto’. Otorgar al presidente provisorio del Senado un voto de desempate, además del voto que emite en su calidad de senador, viola claramente esa norma constitucional. Un voto es un voto, no dos. No hay otra forma de leer el texto constitucional. No estamos en presencia de lo que se suele denominar como un ‘caso difícil’. Al contrario, estamos frente a un caso más que sencillo. La posibilidad de emitir dos votos no puede inferirse de ninguna norma constitucional, mucho menos cuando contradice directamente lo que dispone una de ellas”, escribió García-Mansilla en un trabajo elaborado junto al abogado constitucionalista Ricardo Ramírez-Calvo, publicado por la Universidad de San Andrés.

Así las cosas, un posible empate en el debate parlamentario de hoy podría disparar aún mayores discusiones de las que se vivieron durante todos estos meses, en los que el Gobierno planteó la Ley Bases como su buque insignia indispensable para el desarrollo de su plan político.