Los trucos para hacer un buen examen de selectividad de cuatro correctoras: desde usar frases coherentes a destacar sobre los demás

Esta semana está siendo realmente movida en todas las facultades de nuestro país al participar miles de estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad o la clásica «selectividad». Ante esta preparación hemos visto que ChatGPT es capaz de hacernos de profesor particular para nuestras dudas.

Pero de manera añadida son muchos los consejos que se pueden encontrar en las profesoras y también en correctoras que han tenido la oportunidad de vivir este proceso. En este artículo recopilamos los consejos que han ofrecido cuatro correctoras de la Evau para el medio El País.

Los consejos básicos que ofrecen los correctores de la selectividad

Uno de los primeros consejos que se ha recogido llega por parte de María José Gutiérrez, profesora de Económicas de la Universidad del País Vasco que afirma que valora mucho «quien se salía un poco». Con esto se refiere a que a los alumnos ahora mismos les hace falta tener un poco de creatividad a la hora de rellenar sus exámenes.

Por ello los alumnos se limitan a su esquema en asignaturas como Historia o Filosofía sin ir más allá, haciendo que sea monótono para los correctores. Pero contar algo diferente puede hacerles que se queden más impresionados y lo puntúen más alto. Pero obviamente esto no es algo que se pueda aplicar en asignaturas más exactas como matemáticas, física o química, donde no se puede ser muy original al no está redactando un texto.

Sigue la profesora María Pereira, que imparte la asignatura de Lengua y Literatura en Colmenar Viejo y que valora mucho el tiempo que se debe invertir para cada uno de los apartados del examen. Precisamente en su papel como correctora afirma que nunca ha puesto un 10 porque aunque ha visto exámenes perfectos, siempre tiene preguntas en blanco delante que llega a raíz de que a los alumnos no les da tiempo en la hora y media que se tiene de examen.

Esta profesora también comenta que lograr el cinco en el examen no es difícil sacando puntos de cada una de las preguntas. Pero el problema está en sacar un examen perfecto, ya que hay una gran subjetividad por parte de los profesores en asignaturas de humanidades, donde una frase puede valorarse de manera diferente por dos personas.

Soledad Hernández, profesora de filosofía en Collado Villalba, ha publicado un decálogo de consejos para sus alumnos a la hora de enfrentarse a la prueba de selectividad. En estas recomendaciones apunta a que «el corrector se hastiará de leerte si no escribes correctamente». De esta manera, en tu examen debe primar las frases cortas de «sujeto, verbo y predicado» e incluso apunta a que se deben aprender a escribir los nombres de los pensadores.

Por último, la profesora Marian Morillo de Toledo apunta a que cuando corrigió las pruebas de inglés vio que no hay capacidad de argumentar una idea. Por ejemplo, uno de los exámenes apuntaban a que se debía dar «pro y contras» de ser doctor. En este caso se leían solo dos ideas repetidas: mucho estudio y se ganaba mucho dinero. Pero la profesora apuntaba a que ni siquiera en castellano los estudiantes no sabrían tampoco argumentarlo.

De esta manera, para aquellas personas que se aventuran a la selectividad es importante tener en cuenta todos estos consejos, así como intentar dejar los nervios fuera del aula para sacar una nota acorde.

