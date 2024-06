Manfred: «Lo importante sería que haya unidad de los electores, no de candidatos»

Fuente: lostiempos.com

En una entrevista con Los Tiempos, Reyes Villa señaló que «es prematura hablar de candidatos» y que no se debería pedir adelantamiento de elecciones porque eso no resuelve la crisis.

Anoche, el alcalde cochabambino dijo al programa Asuntos Centrales, de Tuffi Aré, que el MAS «ha cumplido su ciclo» y que » yo tengo opciones importantes para sacar al país adelante y traer inversiones para la economía del país», deslizando la posibilidad de su candidatura. «Ojalá que la oposición pueda unirse”, dijo, pero aclaró que no se uniría con Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina ni Carlos Mesa.

Los Tiempos (L.T.) ¿Oficialmente será candidato en las elecciones generales de 2025; si es así, en qué momento empezará a trabajar enteramente en su candidatura? En varias oportunidades le hemos escuchado decir que es prematuro hablar de candidaturas.

Manfred Reyes Villa (M.R.V). Sí y me sostengo en lo que dije: es prematuro hablar de candidaturas. Hoy, nadie responsable sería candidato, porque hoy se quiere usar el adelantamiento de elecciones como argumento para tumbar a un gobierno.

Si sacar a Arce resolviera la crisis, y no la empeorara, seguro que usted tendría a todo el país en esa lógica, pero la gente sabe muy bien que otra dimisión solo pondría la economía del país en una crisis aún peor por varios meses y que quienes promueven aquello difícilmente muestran mayor capacidad que Arce para resolver esos mismos desafíos económicos del país que hoy acosan a Arce.

Ahora, yo le dije a un periodista cruceño ayer que tenemos todo para sacar adelante al país y siempre hemos tenido la disposición de hacerlo, desde donde estemos. Hoy nos toca hacer de Cochabamba la mejor de Bolivia de nuevo, mañana Dios dirá. Sus tiempos son perfectos, no los tiempos del hombre. Yo no estoy desesperado de ser candidato como muchos otros.

L.T. ¿De ser candidato, lo hará sólo o con la oposición unida?

No sé si habrá elecciones. Así, nadie responsable hablaría de lanzarse hoy. Ahora, si más adelante hay una convocatoria oficial y no solo aprestos de desestabilización, yo creo que lo importante sería que haya unidad de los electores, no de candidatos.

En todo caso, hay oposiciones de las que conviene estar tan lejos como del mismo Evo Morales.

L.T. ¿Es posible sacar a Bolivia de esta crisis?

M.R.V. Sí, pero no se saca a un país de la crisis con elecciones. En Bolivia es en el único país que cada que se pierde una elección, todos los que perdieron y quedaron fuera quieren bajar al gobierno. La crisis la vivimos hace quince años, usar crisis como pretexto para hacer elecciones anticipadas hoy es oportunismo.

Elecciones adelantadas es solo una forma disfrazada de decir “acortemos el mandato del que ganó”.

Y no es solo Arce. Se busca precipitar las cosas e inviabilizar a todo el país, a municipios, a gobernaciones, a universidades y sacar a las autoridades que el pueblo eligió de sus quehaceres, de la gestión. No lo voy a hacer. Yo voy a ser el alcalde de Cochabamba mientras se me permita serlo porque esa es la manera de resolver la crisis.

De elecciones y candidatos los bolivianos hablaremos cuando haya marco jurídico, cuando haya una convocatoria.