“No sé qué me pasó, pido disculpas al joven”: las palabras del aprehendido por golpear a un adolescente que tropezó con su auto

Santa Cruz.- Juan Carlos G., es el hombre quien fue captado agrediendo brutalmente a un adolescente de 15 años en la zona del mercado Primera de la ciudad de Santa Cruz, cuando golpeó su vehículo.

“No soy la persona que actúa así, nunca lo he hecho, no sé qué me pasó y pido disculpas públicamente al joven, lo siento, a su familia por lo que le he causado. Yo no soy la persona como me están tachando, mi dignidad”, declaró el hombre desde celdas policiales.

