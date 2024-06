Novillo niega existencia del ‘plan Boquerón’ y dice que Evo quiere victimizarse con esa falsa denuncia

Fuente: erbol.com.bo

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó este domingo la existencia de un supuesto «plan Boquerón», denunciado por el jefe del MAS Evo Morales, que estaría dirigido a reprimir las movilizaciones impulsada por el propio expresidente.

Novillo afirmó que, desde el inicio, Morales denunció un «plan negro», pero nadie le ha creído, considerándolo una forma de atacar al gobierno y de victimizarse. Según Morales, el gobierno tenía un plan con los militares para defenestrarlo.

«Ahora sale con este denominado ‘plan Boquerón’ en un momento en el que él mismo está azuzando y promoviendo movilizaciones y confrontación. Quiere victimizarse y victimizando a los compañeros, sugiriendo que el gobierno va a intervenir con las Fuerzas Armadas», dijo la autoridad.

El ministro recordó que no es la primera vez que Morales lanza estas acusaciones. «Ya nos acusaron de que, como ministro, yo iba a militarizar el trópico de Cochabamba», señaló.

De manera categórica, Novillo desmintió la existencia del «Plan Boquerón». «Ese plan para reprimir a los compañeros no existe, no se va a dar, y las Fuerzas Armadas no están para reprimir al pueblo», afirmó.

También acusó a Morales de tener un acuerdo con Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho para bloquear al gobierno de Luis Arce desde la Asamblea Legislativa, generar una crisis en el país y crear una sensación de movilizaciones contra el gobierno.

Denunció que hay 900 millones de dólares bloqueados, calificando esto como un bloqueo dañino y perverso para destruir la economía del pueblo. «Esto es completamente reprochable y condenable», añadió.

Instó a la población a no dejarse engañar. «Este llamado ‘Plan Boquerón’ para agredir, perseguir o reprimir a nuestras hermanas y hermanos es absolutamente falso”, concluyó Novillo, quien era estrecho colaborador ni ministro de Defensa de Evo Morales.