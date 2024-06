Proponen elaborar políticas públicas y estudios para prevenir contaminación por metales pesados

Alarcón refirió que el Estado tendría que hacer este tipo de pruebas, contar con los laboratorios necesarios y orientarse principalmente a las personas que trabajan o viven cerca a los ingenios mineros y “hacer estas pruebas como una política de salud pública”.

La Paz.- Tras conocerse diversas denuncias y casos de contaminación por metales pesados en sangre en regiones mineras, y comprobados por laboratorios, la delegada defensorial del departamento de Potosí, Jackeline Alarcón, demandó la generación de políticas públicas para prevenir, detectar y hacer tratamientos en estos casos, así como ocurre con otras enfermedades.

“El problema es que no se realizan las pruebas (de detección de metales pesados) y por eso nosotros planteábamos al Sedes de Potosí que se hagan las pruebas, especialmente en los centros donde trabaja todo el sistema minero, debería haber este tipo de pruebas”, dijo la funcionaria a ANF.

Alarcón refirió que el Estado tendría que hacer este tipo de pruebas, contar con los laboratorios necesarios y orientarse principalmente a las personas que trabajan o viven cerca a los ingenios mineros y “hacer estas pruebas como una política de salud pública”.

“Debería ser como en el caso del dengue, que hay en lugares cálidos por el mosquito, en estos lugares hay políticas públicas departamentales, municipales, que van a prevenir y hacer la atención en relación al dengue; así, en lugares donde hay problemas de contaminación minera, tendría que haber también políticas municipales, departamentales, estatales, que se enfoquen a la prevención, al diagnóstico sobre contaminación de metales pesados y esas sustancias que se utilizan en la minería, para proponer una atención adecuada a las personas que estarían con este tipo de contaminación”, señaló.

Vecinas de Cantumarca afectadas por la contaminación por metales pesados. Foto: ANF

En diciembre de 2023 se conoció casos de contaminación de plomo en sangre en pobladores de Cantumarca, Potosí. De 116 pruebas de laboratorio realizadas, que dan cuenta de la alta presencia de plomo en la sangre, 93 son adultos mayores y el 81% de ellos tiene problemas en la sangre. Del total de pruebas realizadas, 23 son niños, de los cuales 65% tiene presencia de plomo en la sangre.

Según datos de los laboratorios realizados, una mujer de 81 años presenta 21,4 % microgramos de plomo en sangre, cantidad que pondría en serio riesgo su vida, un varón de 56 años presenta 21%, y un niño de 6 años un nivel de 9,1% de microgramos de plomo en sangre.

“Empezaríamos con Cantumarca, de estas 116 personas para realmente confirmar si ha sido así o no, pero también examinar otros sectores, hay varios barrios de zonas de Potosí que antes no estaban tan pobladas y que allí siguen todavía los ingenios mineros y que en muchas oportunidades han denunciado que están contaminando, pero nunca hicieron ningún tipo de prueba”, refirió.

Río de Cantumarca contaminado por la minería. Foto: ANF

El Servicio departamental de Salud (Sedes) de Potosí, pese a tratarse de una región eminentemente minera, nunca realizó un estudio sobre contaminación por metales pesados y carece de políticas públicas para afrontar este tipo de enfermedades. El director del Sedes Potosí, Juan Carlos Camargo, dijo a ANF que esa instancia de salud nunca recibió reportes de los centros de salud de primer y segundo nivel sobre posible contaminación minera.

“No tengo ninguna información, no se ha hecho ningún estudio que pueda dar esa información sobre casos de contaminación por metales pesados, sin embargo, había que hacer eso, también este comité conformado (por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Municipal de Potosí) está organizando para hacer varios estudios y todo lo referente a los casos de Cantumarca”, señaló a ANF.

Remarcó que como Sedes no existe ningún estudio en Potosí sobre contaminación por metales pesados, debido que nunca recibieron ningún reporte clínico de los establecimientos de salud de los municipios que son parte de la red sanitaria.

“Como Sedes no se ha hecho ningún estudio, no teníamos ningún reporte clínico en ninguno de nuestros establecimientos de salud, reportes de que hay ese tipo de enfermedades a causa de la contaminación, es por eso que no teníamos ningún estudio, si hubiese habido el perfil epidemiológico y demás, tal vez se hubiese hecho aquello, y ahora en el caso de Cantumarca, se han hecho pruebas rápidas y no podemos nosotros dar la certificación que si hay contaminación, se tienen que hacer las pruebas con un laboratorio certificado”, remarcó Camargo.

Subrayó que no se tiene ningún reporte odontológico ni hematológico sobre contaminación por minerales pesados, sin embargo, con el caso Cantumarca ya se ha dado el primer paso y se va a trabajar en aquello.

La delegada de la Defensoría del Pueblo indicó que el caso de contaminación por plomo en Cantumarca no es el único, que inclusive el Sedes de Oruro detectó contaminación en uñas y cabello en mineros de ese departamento.

“Los Sedes y tampoco el Ministerio de Salud se han preocupado por hacer este tipo de pruebas, y sería excelente, reitero, Sedes tiene que preocuparse por tener una política departamental para tratar este tipo de contaminación, teniendo en cuenta principalmente que somos un departamento eminentemente minero y que en el caso de la ciudad de Potosí estamos rodeados de ingenios mineros, de la actividad minera, entonces más todavía, tendríamos que empezar por la ciudad y después ir al resto del departamento”, apuntó.

Uno de los diques de colas que generan contaminación del aire, suelo y agua en Cantumarca. Foto: ANF

