Rival de la Verde: así llega la selección de Estados Unidos a la Copa América 2024

Estados Unidos se clasificó para la Copa América 2024 a través de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-24. En la segunda ronda de la Liga A, Estados Unidos avanzó directamente a los cuartos de final debido a su ranking en el mes de marzo de 2023. Luego, en los cuartos de final, Estados Unidos derrotó a Trinidad y Tobago en un partido de ida y vuelta, ganando 3-0 en casa y perdiendo 2-1 en la vuelta. Esto los llevó a las finales de la Liga de Naciones, donde derrotaron a Jamaica en tiempos extra y a México en la final.

En su camino a la Copa América, Estados Unidos ha jugado dos partidos amistosos. El 8 de junio cayó por goleada ante Colombia (5-1), mientras que el 12 del mismo mes empató 1-1 con Brasil en el Camping World Stadium de Orlando.

La selección de norteamericana ha anunciado su lista de 26 convocados para el torneo. Entre los jugadores destacados aparecen Cristian Pulisic, Gio Reyna y Weston Mckennie y Tyler Adams, todos ellos procedentes de clubes de primer nivel en Europa. Sin embargo, una de las bajas más sentidas para el seleccionador Gregg Berhalter será la del defensor Serginho Dest, quien se perderá la Copa América debido a una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla.

“La Copa América es clave para el crecimiento del grupo y creo que es un torneo importante para nosotros como equipo. Este es el último torneo importante antes del Mundial. Tendremos la Copa Oro, pero el calibre de equipos no se compara a la Copa América”, sostuvo el director técnico Gregg Berhalter.

Estados Unidos jugará sus partidos en el Grupo C en los siguientes fechas y lugares:

– 23 de junio: Estados Unidos vs. Bolivia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 18:00 HB.

– 27 de junio: Estados Unidos vs. Panamá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, a las 18:00 HB

– 1 de julio: Estados Unidos vs. Uruguay en el GEHA Field at Arrowhead de Kansas City, Missouri, a las 21:00 HB.