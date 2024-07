Aparece una tercera víctima del funcionario público investigado por corrupción en la Alcaldía cruceña

Este viernes apareció una tercera víctima del funcionario público investigado por la venta de dos ítems en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La nueva víctima llegó a la Fiscalía a brindar su declaración informativa y así formalizar su denuncia, aseguró que a ella el acusado le pidió Bs 14.000.

“Pasó 45 días desde que le entregué el dinero y me tenía a vueltas, no salió el contrato y me decía que ya me iba a devolver el dinero”, sostuvo.

