Carlos Ventura se despidió de Oriente Petrolero

El delantero Carlos Ventura ya no es más jugador de Oriente Petrolero. El propio futbolista dominicano lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, en la que se despidió del equipo refinero con un “hasta luego”.

“Llegó el momento de decir hasta luego… Digo hasta luego porque ojalá en un futuro volvamos a encontrarnos, han sido unos meses intensos y donde he aprendido mucho!”, dice la primera parte de su despedida.

Ventura tiene 26 años, llegó en enero a Oriente Petrolero y marcó cinco goles en el torneo Apertura, aunque no se hizo presente en el marcador en el Clausura, que ya tiene cuatro fechas disputadas.

“Me enamoré de este gran club y me despido con mucha tristeza, muchísimas gracias a toda la hinchada que me apoyó hasta el último día y siempre me enviaron mensajes! Espero que todo vaya bien y Oriente siempre esté en lo más alto, nos vemos pronto VIVA ORIENTE!!!”, publicó el dominicano.