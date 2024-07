Comienza la campaña electoral en Venezuela: Maduro y González Urrutia medirán sus fuerzas en las calles de Caracas

Todos los candidatos deberán tener espacio en los medios de comunicación durante el proceso comicial, de acuerdo con las regulaciones publicadas este miércoles por el Consejo Nacional Electoral.

Arranca la campaña electoral en Venezuela: Maduro y Edmundo González Urrutia se medirán en intensos recorridos en Caracas





(Con información de EFE) => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

La campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, que contará con 10 candidatos, comienza este jueves con diversas actividades. Entre ellas destacan las de Edmundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y la del dictador Nicolás Maduro, quien buscará su segunda reelección.

Ambos candidatos comenzarán la campaña en Caracas, la cual se extenderá hasta el 25 de julio, con multitudinarios recorridos por distintas zonas de la capital. Según la agenda oficial, los chavistas se movilizarán a las 14:00 hora local (18:00 GMT), mientras que los opositores iniciarán sus actividades dos horas más tarde.

Al término de la caminata chavista que partirá de dos puntos y convergerá en un mismo lugar, Maduro ofrecerá un discurso a sus simpatizantes. Según el oficialismo, entre ellos habrá 20.000 motociclistas que recorrerán la ciudad para escuchar al candidato, después de participar en la denominada ‘Gran Marcha por la Victoria’.

Mientras tanto, la oposición mayoritaria realizará su primer acto de campaña con una caravana encabezada por la líder María Corina Machado y el ex embajador Edmundo González Urrutia, quien es el candidato de la alianza antichavista.

A las elecciones se presentan otros aspirantes, todos sin posibilidades reales de hacerse con la Presidencia el 28 de julio, según todas las encuestas y la popularidad puesta a prueba durante la precampaña.

La oposición realizará su primer acto de campaña con una caravana encabezada por la líder María Corina Machado y el ex embajador Edmundo González Urrutia (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Los diputados José Brito y Luis Eduardo Martínez, señalados como colaboracionistas del régimen de Maduro, se mantienen en la carrera apoyados por partidos que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y cuyos dirigentes tradicionales respaldan a González Urrutia.

El también legislador Javier Bertucci correrá por segunda vez por la Presidencia, tras quedar tercero en las presidenciales de 2018, manteniendo su propuesta de “valores cristianos”, que ha defendido tanto en el Parlamento como ante el pueblo evangélico, para el que predica.

A ellos se suman los ex alcaldes Claudio Fermín y Daniel Ceballos, el comediante Benjamín Rausseo, el ex concejal Antonio Ecarri y el ex diputado Enrique Márquez, el más cercano a la PUD.

Los 10 candidatos deben tener cabida en los medios de comunicación durante la campaña electoral, de acuerdo con las regulaciones publicadas este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Nicolás Maduro.

Las reglas de campaña

La ‘Normativa específica sobre campaña y propaganda electoral’ establece que los medios de comunicación “deberán observar un estricto equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las actividades desarrolladas por los candidatos”, y “cubrirán los actos de campaña electoral en forma objetiva, balanceada e imparcial, dando cabida a todos”.

Según la agenda oficial, los chavistas se movilizarán a las 14:00 hora local (18:00 GMT), mientras que los opositores iniciarán sus actividades dos horas más tarde (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Asimismo, los medios “públicos y privados, así como los productores independientes, darán participación equitativa a todos los candidatos en las entrevistas y programas de opinión”, lo que el CNE “supervisará estrictamente”.

A partir de este jueves, según las regulaciones, los candidatos y las organizaciones con fines políticos “podrán contratar la difusión de propaganda” con “los prestadores de servicio de televisión, pública o privada”, por un tiempo máximo de tres minutos diarios “no acumulables”.

También “podrán contratar la difusión de propaganda” en la radio, por un tiempo máximo de cuatro minutos diarios “por prestador de servicio, no acumulables”.

Además, el CNE, junto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el órgano censor de los medios de comunicación venezolanos, llevará a cabo “un monitoreo y una observación permanente del desempeño de las redes sociales durante el proceso electoral, a los fines de erradicar los fenómenos de desinformación o los incumplimientos de la normativa”.

Por otra parte, de acuerdo con la normativa, no se permitirá la propaganda que “atente contra el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas” o que “promueva toda forma de violencia política, odios e intolerancias”, así como “la desobediencia a las leyes”.

También está prohibida la propaganda que utilice la “imagen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes” o los “símbolos nacionales o regionales de la patria o la imagen de los próceres” venezolanos.

Todos los candidatos deberán tener espacio en los medios de comunicación durante el proceso comicial, de acuerdo con las regulaciones publicadas este miércoles por el Consejo Nacional Electoral

Tampoco está permitida la propaganda financiada con “fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas”, con “fondos de origen extranjero” o con “fondos privados no declarados” al CNE y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), entre otras regulaciones.

La normativa agrega que “todo lo no previsto” y “las dudas y vacíos que se susciten” serán “resueltas” por el CNE, que publicó las regulaciones pocas horas del comienzo de la campaña.

Aunque Maduro aseguró que durante la campaña no realizará su programa semanal de televisión, falta ver si el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) equilibrará sus transmisiones, hasta ahora monopolizadas a favor del régimen, con excepcionales espacios a algunos candidatos, entre los que nunca estuvo González Urrutia.