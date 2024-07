Conmebol reconoce error arbitral en penal no sancionado contra Vinicius

La Conmebol reconoció este miércoles que el equipo arbitral que dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Colombia, por el cierre del Grupo D de la Copa América de Estados Unidos, se equivocó al no sancionar un penal contra el atacante brasileño Vinicius Jr.

El juez central venezolano Jesús Valenzuela no decretó el penal aunque aguardó por el chequeo de su colega en el VAR, el argentino Mauro Vigliano.

«Un defensor no toca el balón y producto de la disputa se produce un contacto imprudente para la acción. El arbitro no logra observar la acción y deja que el juego continúe», dice la voz en off del video de análisis arbitral del juego.