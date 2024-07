Denuncian irregularidades en la instalación de las mesas de votación para las elecciones presidenciales en Venezuela

La mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -cuyo candidato a las presidenciales es Edmundo González Urrutia-, tiene testigos para más del 98 % de las mesas de votación para las elecciones del próximo 28 de julio, aseguró este lunes la líder opositora de Venezuela María Corina Machado. Fotografía de un hombre mientras vota en el simulacro electoral del domingo en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña

Fuente: infobae.com

Diversas irregularidades en la instalación de las mesas de votación para las presidenciales del próximo 28 de julio han sido reportadas a través de las redes sociales. Ciudadanos de distintos puntos del país informan que la instalación inició en la madrugada, a pesar de que estaba prevista para las 8:00 a.m. del viernes 26 de julio, tal como lo establece el instructivo electoral. Testigos (fiscales) y miembros asignados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) denuncian que el Plan República los impidió ingresar a los centros electorales.

En distintos centros electorales del país, se ha observado la presencia de personas no capacitadas ni acreditadas legalmente para llevar a cabo la instalación de las mesas de votación. Luis Gerardo Petit, periodista, reportó que en la Unidad Educativa Marcos Pereira Olivares del municipio Miranda, estado Zulia, el Plan República comenzó a instalar las mesas de votación a las 5:41 a.m. y solo permitió el acceso a personas alineadas con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En varias zonas del país, a los testigos de oposición no se les permitió la entrada a los centros electorales debido a que, según el sistema del CNE, no estaban registrados. Sin embargo, estos testigos presentaban sus credenciales de manera efectiva. El periodista Eugenio Martínez indicó que a las 7:30 a.m. se denunciaron casos de personas no capacitadas que fueron integradas como miembros accidentales de mesa.

Las denuncias abarcan diversas localidades del país, desde Carabobo, Mérida, Lara, y Zulia, hasta Barinas, Anzoátegui, y Bolívar. En Mérida, José Javier Malaguera informó en la plataforma X que en el CE Eloy Chalbaud, del municipio Libertador, no se permitió la entrada a testigos de oposición y se simularon procedimientos de escaneo que solo validaban credenciales del PSUV. José Gerardo, otro usuario de X, reportó que llegó al centro de votación a las 7:00 a.m., pero la mesa ya estaba instalada y le negaron información al solicitar validad la presencia de personal principal antes que él.

En el estado Anzoátegui, se denunció que la coordinadora de la Escuela Bolivariana El Lindero no permitió el acceso a los testigos de la oposición desde las 6:00 a.m. para la instalación y verificación de las mesas de votación. Una situación similar se reportó en instituciones como la U.E César Agreda en Puerto Cabello, Carabobo, y en el colegio Decroly en El Limón, Aragua.