Durante una cumbre conservadora en Brasil, Bolsonaro dijo que está a disposición para hablar de todas las acusaciones en su contra

En un breve discurso que brindó para abrir la Conferencia de Política de Acción Conservadora, el ex presidente de Brasil pidió a los medios locales dos horas para tratar “todos los temas”: “Será la mayor audiencia de la historia de la televisión”. El evento se extenderá hasta el domingo, cuando se espera que hable el jefe de Estado argentino, Javier Milei.

El presidente argentino, Javier Milei, y el ex mandatario de Brasil Jair Bolsonaro lideran la cita que algunos de los referentes de la derecha de Latinoamérica tienen entreeste sábado y domingo en la sureña localidad brasileña de Camboriú.

Ambos son los principales oradores de la quinta reunión del capítulo latinoamericano de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC), considerado el mayor y más influyente foro de conservadores y ultraliberales del mundo.

Pasadas las 10 de la mañana, hora local, Bolsonaro abrió el evento con un breve discurso y la entonación del himno nacional brasileño. “La derecha, que está unida, saldrá aún más fuerte después de este evento”, anticipó. Luego dijo que “no existe satisfacción mayor para un político que andar por todas las regiones de Brasil y ser recibido de la misma manera”.

Jair Bolsonaro en la CPAC (REUTERS/Anderson Coelho)

El ex presidente resaltó que su país es “rico” y enfatizó: “Juntos podemos direccionar el destino de esta nación”.

Luego desafió a la prensa para que lo entreviste “por dos horas” dado que, según comentó, desde que no es presidente los medios de comunicación no le dan espacio. “Me quieren censurar”, denunció; al tiempo que acotó: “Repito, estoy a disposición por dos horas. Será la mayor audiencia de la historia de la televisión para discutir sobre todos los temas en vivo, sin manipulación, sin ediciones”.

Por último, hizo una mención a la imputación de la Policía brasileña por el caso de la apropiación de joyas obsequiadas a la Presidencia. “Estoy dispuesto a esclarecer todo lo que haya que esclarecer”, manifestó. El ex jefe de Estado también tiene un proceso por la asonada golpista y por falsificar su certificado de vacunación contra el COVID-19.

Después de Bolsonaro, habló brevemente su esposa, Michelle. Ambos fueron ovacionados por el público que abonó una entrada de 249 reales (unos 45 dólares).

Mientras el ex jefe de Estado permaneció en el escenario también tomó la palabra Jorginho Mello, gobernador de Santa Catarina, estado donde se realiza el evento.

“Están en el mejor estado de Brasil. Es el estado más seguro, el más competitivo, el que tiene el menor números de Bolsa Familia… tal vez es tan bueno porque tiene nombre de mujer”, manifestó el gobernador ante los aplausos de los asistentes. “Es el estado con la mayor longevidad de Brasil (…) El pueblo de Santa Catarina es un pueblo valiente, competitivo, trabajador, emprendedor, por eso nos da mucha alegría recibirlos aquí”, agregó.

Asimismo, sostuvo que durante estos dos días de conferencia buscará “llevar coraje, fe, esperanza”, porque “si dios quiere, en 2026 vamos a tener a Jair Bolsonaro de nuevo como presidente de Brasil”. “Eso es lo que quiere Brasil”, afirmó.

Y concluyó: “¿Saben por qué Santa Catarina es el mejor estado de Brasil? Porque el PT nunca gobernó aquí y nunca gobernará”.

Jorginho Mello, gobernador de Santa Catarina

“Queremos que Bolsonaro vuelva”, coreaban algunos de los 3.500 asistentes que querían verle de nuevo en el poder, a pesar de que se le prohibió presentarse a cargos electos hasta 2030 por presuntos ataques a la democracia.

Fernanda Abati, concejal de la ciudad de Porto Alegre, dijo: “Traeremos a Bolsonaro de vuelta. Esta guerra política comienza en los ayuntamientos”.

“Será muy importante para nosotros reunir una vez más a los conservadores con una visión liberal de la economía para discutir el futuro de la derecha en Brasil”, manifestó, en tanto, el ex ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles en las redes sociales de CPAC Brasil.

Salles dijo que la derecha avanza en Estados Unidos, en Europa y en América Latina con el argentino Milei.

Por su parte, Joseph M. Humire, experto en seguridad global especializado en el análisis de redes de amenazas transregionales, se refirió a los peligros que implica China para la seguridad de la región y a la necesidad de aumentar la vigilancia en ese sentido. También hizo hincapié en el rol de Rusia y cómo el país gobernado por Vladimir Putin busca tejer alianzas con las naciones latinoamericanas.

De acuerdo a lo informado por Presidencia argentina, Milei llegará a Brasil este sábado por la noche, y se espera que haga su intervención en el evento el domingo.

Además de Milei y Bolsonaro, otro referente de la derecha latinoamericana esperado en la conferencia es el chileno José Antonio Kast, líder del movimiento Acción Republicana, fundador del Partido Republicano y que fue derrotado en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Chile por Gabriel Boric.

El evento se desarrolla en Camboriú (REUTERS/Anderson Coelho)

Igualmente está prevista la participación del ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, uno de los principales colaboradores del presidente Nayib Bukele y responsable por la tanto elogiada como cuestionada política de combate al crimen en su país.

El representante de México será el actor y cantante Eduardo Verástegui, conocido por su radical campaña de combate a la legalización del aborto.

La gran mayoría de los participantes del evento son los líderes del bolsonarismo en Brasil, entre ellos el hijo del ex presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro; así como el también legislador Nikolás Ferreira, el ex ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles; y el pastor y senador Magno Malta.

Diputados y senadores bolsonaristas intervendrán este sábado, mientras que Milei y Bolsonaro lo harán el domingo.

Javier Milei junto Jair Bolsonaro en su asunción (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

La presencia de Milei

La decisión de Milei de acudir a la cita generó una polémica debido a que el Gobierno argentino informó al mismo tiempo que el presidente no acudiría a la Cumbre del Mercosur, prevista para el lunes en Asunción, por problemas de agenda.

Miembros del Gobierno brasileño cuestionaron las prioridades de Milei y que decidiera dedicar su primer viaje a Brasil desde que asumió su mandato en diciembre para una visita privada en la que se encontrará con Bolsonaro, el principal adversario político del actual jefe de Estado, el líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, negó que Milei tenga una reunión prevista con Bolsonaro, pero tal encuentro se da como cierto y se produciría en una cena privada que el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Melo, pretende ofrecer este sábado.

El presidente argentino Javier Milei se presentará este domingo en la Conferencia de Política de Acción Conservadora en Brasil

Según su portavoz, las únicas actividades previstas del presidente argentino en Brasil son una reunión con el gobernador de Santa Catarina y otra con empresarios, además de su conferencia en la CPAC.

El líder libertario no ha tenido hasta ahora ningún encuentro con Lula, con quien ni siquiera ha conversado por teléfono.

Las relaciones entre ambos son nulas, desde que Lula manifestó su apoyo en la campaña electoral al candidato peronista Sergio Massa, a lo que Milei respondió tildando al jefe de Estado brasileño de “corrupto” y “comunista”.

La semana pasada, Lula dijo que aún no había tenido contactos con Milei porque espera que este le pida “disculpas”, tanto a él como “a Brasil”, pero Milei respondió inmediatamente que no puede pedir perdón por decir la verdad.

Javier Milei, Eduardo Bolsonaro y José Antonio Kast (Archivo)

Qué es la Conferencia de Política de Acción Conservadora

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es la reunión de conservadores más grande e influyente del mundo. Lanzada en 1974, la CPAC reúne a cientos de organizaciones conservadoras, miles de activistas, millones de televidentes y líderes del mundo. En 2023 se celebró en Washington DC la edición número 50 de la CPAC Americana.

La CPAC fue creada en 1973 por los grupos American Conservative Union (ACU) y Young Americans for Freedom (YAF) y actualmente es el evento conservador más grande de Estados Unidos. En su esencia están los valores defendidos por ambas entidades que le dieron origen, como la defensa de la Constitución de 1787, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la creencia de que sólo los gobiernos con poderes limitados son capaces de garantizar la libertad individual.

El propósito, según indica la CPAC en su página web, es reunir a “funcionarios públicos electos, líderes conservadores y miles de activistas para profundizar y ampliar el conocimiento y al mismo tiempo dotar a los conservadores de las habilidades para convertirse en activistas más eficaces”.

A lo largo de su existencia, la CPAC reunió a grandes personajes de la derecha conservadora estadounidense como Ronald Reagan, George W. Bush, Mitt Romney, Dick Cheney y Donald Trump, entre otros.

En su intervención en la edición de 2019, el ex presidente estadounidense Donald Trump dijo ante una multitud que probablemente había pronunciado allí su primer discurso político. “Y me gustó tanto”, continuó, “que volví a hablar por segunda vez y luego por tercera vez. Y entonces dije, postulémonos para presidente, ¿verdad?”.

El primer brasileño en la CPAC fue el diputado federal Eduardo Bolsonaro, celebrando la unión entre Brasil y Estados Unidos. Desde la edición anterior, la CPAC se ha expandido a otros países, celebrándose en Australia, Corea del Sur, Japón e Irlanda.