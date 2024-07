Argentina: En un gesto institucional de tregua política, Mauricio Macri irá a Tucumán para firmar el Pacto de Mayo con Milei

Después de una semana de roces con el Gobierno por la interna del PRO, el ex Presidente volará hoy desde Madrid para asistir mañana a la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán junto al Jefe de Estado y un grupo de gobernadores. Coincidirá también con Bullrich





El presidente de Argentina, Javier Milei (c), salud al expresidente Mauricio Macri (d), en una fotografía de archivo. EFE/ Demian Alday Estevez

Será el único ex Presidente que fue electo popularmente en esa foto. Será, también, un síntoma de distensión tras una semana turbulenta en la relación con el Gobierno. Finalmente, Mauricio Macri confirmó asistencia y estará presente mañana en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo junto al presidente Javier Milei y un grupo de gobernadores.

Macri había viajado a España el miércoles pasado para participar en un evento liberal al que fue invitado. Su vuelvo de regreso hacia Argentina estaba previsto para hoy, con aterrizaje a la tarde del lunes. Hasta ayer, aún no había confirmación sobre si, finalmente, iría a Tucumán.

La foto de “unidad nacional” que impulsa la Casa Rosada coincide con días de tensión en la relación con el PRO. Macri comenzó un operativo diferenciación que tuvo como punto máximo la decisión de correr a Patricia Bullrich de un órgano clave del partido amarillo. Ese gesto extremó la interna partidaria y, por elevación, el vínculo con Milei.

Mauricio Macri voló el miércoles a España para participar en un evento liberal

No obstante, Macri aplicará cortesía política y estará mañana en San Miguel de Tucumán para estrecharse en un abrazo diplomático con Milei. Hasta el viernes a última hora aún permanecía la incertidumbre. En el entorno del ex Presidente no confirmaban su asistencia al Pacto de Mayo. Tampoco la negaban.

Todos los presidentes el Presidente

La duda quedaba flotando. Y esa intriga tensionaba aún más el vínculo con la Casa Rosada. En el Gobierno pasaban lista sobre qué invitados estarían presentes en la capital tucumana y casi todos los asientos de ex Presidentes estaban vacíos. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández hicieron saber que no irán. Eduardo Duhalde confirmó que tampoco estará. Lo hizo el miércoles a través de declaraciones que dio su esposa Hilda “Chiche” Duhalde a Facundo Pastor en Radio La Red. Por idéntica vía se supo que Isabel Martínez de Perón, que también recibió la invitación, no vendrá a Argentina para el Pacto de Mayo.

Restaba la duda sobre si Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá se sumarían a la foto en Tucumán. Finalmente, el puntano confirmó su asistencia. Por eso, la presencia de Macri cobraba relevancia. No sólo por ser el líder del principal partido aliado a Milei, sino por tratarse del único ex Presidente electo popularmente que acompañara al Gobierno en la firma del pacto.

El presidente de la Nación, Javier Milei, en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2024, el día que convocó al Pacto de Mayo

La toma de la Bastilla en el Abasto

No fue el 14 de julio en Les Champs–Élysées. Fue el 4 de julio en Abasto. La semana pasada estuvo signada por los ruidos internos del PRO. Macri extremó sus diferencias con Bullrich y el partido amarillo quedó virtualmente partido. El acto que lo consumó fue el del jueves. Ese día se reunían los cerca de 300 asambleístas partidarios para elegir las autoridades de la Asamblea.

En abril, Macri había acordado de palabras con Bullrich para presidir él el Consejo Directivo del partido y ella la Asamblea. En una suerte de ordenamiento y equilibrio interno. No obstante, los roces entre ambos se acrecentaron durante las últimas semanas y ese pacto se diluyó.

El macrismo corrió a Bullrich, primero, del PRO en la provincia de Buenos Aires. Allí, Cristian Ritondo encabezó una jugada para reunir los avales necesarios para quedarse con la presidencia. Mientras que esta semana hicieron lo propio para bloquear la llegada de la ministra de Seguridad a la Asamblea.

Mauricio Macri y Martín Yeza

Y así fue. El cónclave de la Asamblea terminó en escándalo, con gritos y reproches cruzados. Bullrich retiró a su tropa y los reunió en un bar en Abasto, frente al hotel donde se realizaba la sesión partidaria. Allí los arengó, ratificó su apoyo incondicional a Milei y despotricó contra Macri.

En tanto que el ex Presidente impulsó al diputado nacional Martín Yeza para quedar al frente de la Asamblea. Se trata de un dirigente joven del PRO, que gobernó por dos períodos la intendencia de Pinamar.

Pero la chispa que expuso las diferencias entre Macri y Milei fue un informe de la Fundación Pensar que reveló Infobae el lunes. María Eugenia Vidal, presidenta del think tank del PRO, dirigió la confección de un documento que llevó su firma y la del ex Presidente en la que hicieron un balance de los seis meses del Gobierno.

Hubo críticas a la gestión, a la dinámica parlamentaria, a los números e índices de actividad económica. El documento señaló aspectos que generaron irritación en el Gobierno. Manuel Adorni, vocero presidencial, aplicó una respuesta displicente al tema en la conferencia que dio el martes en Casa Rosada. “Ni lo leímos”, soltó el comunicador. Tanto el informe de Fundación Pensar como la nota de Infobae había deambulado por grupos de WhatsApp del oficialismo y había sido motivo de comentarios entre algunos funcionarios de alto rango durante la tarde del lunes.

El informe de la Fundación Pensar sobre el primer semestre del Gobierno de Milei

Este contexto puso en funcionamiento una nueva etapa política. Con la “Segunda Fase” del Gobierno de Milei en marcha, Macri también activó el segundo semestre para el PRO. Mantuvo silencio público hasta la aprobación de la Ley Bases. Sólo hizo apariciones contadas para respaldar a la Casa Rosada y pedir aval al proyecto del oficialismo. Comenzó a soltar críticas, aunque en reserva y de forma sutil, pero que no puso sobre la arena pública en primera persona.

Eso se discontinuó con la aprobación de la Ley Bases. Y el despegue fue el informe de Pensar. Allí Macri buscó marcar la cancha y dar señales de lo que viene. Conducirá al PRO a una etapa de autonomía respecto a la Casa Rosada, intentará fortalecer la identidad del partido y empezará a presionar y a marcar diferencias públicas cuando lo considere.

Son gestualidades con las que el ex Presidente busca dejar en claro su rechazo a una “fusión” con La Libertad Avanza. Es uno de los puntos que tensionó la relación con Bullrich, quien ya trabaja para facilitar la comunión entre el PRO y el partido de Milei.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, junto al diputado nacional Damián Arabia, el titular de la ANMaC, Juan Pablo Allan, y el subdirector ejecutivo de ANMaC, Pablo Walter (Adrián Escándar)

En este escenario, Macri estará mañana en Tucumán, en un gesto de respaldo político a la propuesta del Gobierno con 10 puntos para gobernador Argentina y generar una especie de “unidad nacional” o entendimiento básico sobre esos aspectos.

El ex Presidente aterrizará mañana a la tarde en Buenos Aires. Y, rápidamente, se trasladará a aeroparque donde abordará un chárter oficial en el que volará junto a otros invitados hacia San Miguel de Tucumán. Se espera que esté en la provincia de la Independencia cerca de las 22. El acto de “vigilia” que encabezará Mieli está previsto que se desarrolle entre las 22 y la medianoche.

Así como aquel 9 de julio de 1816, en este Pacto de Mayo también surgieron dudas sobre los puntos del documento a firmar, los asistentes, quiénes iban, quiénes no. Cómo y a qué hora llegaban. Antes era en carroza o a caballo. Ahora es en avión. Pero siempre los acuerdos nacionales y pluripartidarios son asuntos discutidos.