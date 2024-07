Erupciones de plasma «oscuro» solar amenazan con provocar apagones en la Tierra

Se espera que una tormenta geomagnética golpee nuestro planeta este miércoles y provoque «fluctuaciones en la red eléctrica».

Fuente: RT

Astrónomos del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captaron el pasado domingo una erupción de plasma solar «oscuro».

De acuerdo con el portal Space, este fenómeno es resultado de una llamarada solar relativamente fría, en comparación con la temperatura promedio de la estrella. Cuando estos filamentos magnéticos se observan en longitudes de onda de luz específicas, aparecen como líneas o hilos más negruzcos que el resto de la superficie del Sol, que es más brillante.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Watch two plumes of ‘dark’ plasma explode from the sun and send solar storm towards Earth (video) https://t.co/PXJqYJPpvI pic.twitter.com/klUsl0cmWd

Ambos bucles provenían de la mancha solar AR3757 y fueron el preámbulo a una eyección de masa coronal del Sol que amenaza con provocar en los próximos días una tormenta geomagnética en la Tierra de clase G2, con G5 como la más fuerte en la escala de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA)

Según pronósticos del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, se espera que la nube de plasma golpee nuestro planeta este miércoles y provoque «fluctuaciones en la red eléctrica». Además de generar impactos menores en las operaciones satelitales, podría dar lugar a auroras boreales visibles en la zona norte y centro estadounidense, desde Nueva York hasta Idaho.

A G2 Watch is in effect for 24 Jul due to the likely arrival of a halo CME that erupted on 21 Jul. pic.twitter.com/yeojShZkqH

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) July 22, 2024