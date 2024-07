Inspección en Ñembi Guasu evidencia vulneración a la pausa ambiental y huellas de incendios

La principal autoridad del GAIOC Charagua Iyambae, Delcy Medina, informó que en la inspección se pudo verificar que la “pausa ambiental no se ha cumplido al 100% porque hay nuevos asentamientos, construcciones y desmontes” que están dentro del corazón de Ñembi Guasu.

Medina no se explica por qué se insiste en acaparar tierras en el área, pues estas no son aptas para cultivos, no cuentan con agua potable ni tienen beneficio de lluvias.