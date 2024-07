Argentina: Javier Milei advirtió que habrá «dificultades» en el mercado de cambios hasta fines de agosto, pero aclaró; «Cero pánico»

Desde Estados Unidos, el Presidente habló de una “anomalía” y aseguró que se van dólares “por la energía”. Anticipó que van a “recrudecer la política monetaria” para evitar mayores problemas: “Vamos a restringir totalmente la cantidad de pesos”, dijo

En un contexto de alta volatilidad cambiaria y expectativas inflacionarias, y cuando las distintas cotizaciones del dólar cerraron la semana al alza, el presidente Javier Milei se mostró optimista respecto de los últimos indicadores económicos. Desde Estados Unidos, afirmó que siente “cero pánico” por la suba del dólar y destacó que el índice de inflación del 4.6% registrado en junio es “muy bueno” en comparación con los meses anteriores.

El Presidente explicó que su Gobierno implementó medidas monetarias y fiscales drásticas para estabilizar la economía, y argumentó que la inflación es principalmente un fenómeno causado por un exceso de oferta de dinero. “La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero, ello conlleva una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias suben”, sostuvo durante una entrevista con LN+.

El mandatario, quien se encuentra en Idaho, Estados Unidos, para participar de la conferencia de Sun Valley, también refutó la idea de que la suba del dólar implique automáticamente un aumento de la inflación. Según dijo, al ser un activo financiero, ajusta más rápido que los bienes y su incremento no debe interpretarse como un causante directo de la inflación. “El aumento del dólar es un precio más. No es inflación. Puede aumentar como puede aumentar la leche”, comparó.

Esta semana, las distintas cotizaciones del dólar terminaron con subas, y el libre cerró el viernes con un precio récord de $ 1.500. Al respecto, aseguró que si toma “el dólar que tenía (Silvina) Batakis antes de (Sergio) Massa, lo traigo a hoy y da $ 3.000″, y reiteró: “Nada de pánico, cero pánico”.

«Tanto lo que queda de este mes y agosto, van a ser meses difíciles en el mercado de cambios», anticipó Milei desde Estados Unidos (REUTERS/Matias Baglietto)

Milei aseguró que “hay jugadores a los que les gusta” hacer mover el mercado de cambios, pero anticipó que va a “recrudecer la política monetaria” para evitar los vaivenes. “Que suba el dólar y los precios tiene que ver con que pierda poder adquisitivo el dinero. Si freno todos los grifos de emisión, se acabó el problema. Frené el grifo fiscal, frené el grifo de los pasivos remunerados, el miércoles frenamos el grifo de los puts y ahora también cerramos el grifo del sector externo. Vamos a hacer que el peso sea recontra escaso”, advirtió.

En ese momento, admitió que existirán algunas dificultades en las semanas que viene: “Habrá que bancarse fluctuaciones, seguramente. Tanto lo que queda de este mes y agosto, van a ser meses difíciles en el mercado de cambio porque es cuando usted tiene el invierno más crudo, cuando se nos van más dólares por la energía. Pero nosotros no tenemos problemas, lo que vamos a hacer es restringir totalmente la cantidad de pesos”.

Milei anticipó que habrá más reformas estructurales

Respecto de la aprobación de la llamada “ley Bases”, que contiene al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), Milei explicó desde EE.UU. que “las conversaciones que hemos tenido el día de ayer han sido muchísimo más contundentes, ya directamente hablando en términos de potenciales niveles de inversión, determinadas cantidades de dinero, cosas mucho más concretas” y destacó que en Sun Valley “se hace una gran valoración del hecho de que haya pasado la Ley Bases”, una reestructuración que el presidente considera “cinco veces más grande que la que hizo Menem, que fue la más grande de la historia de la Argentina y que si uno contempla el DNU, estamos en una reforma ocho veces más grande”.

«Quedan cuatro veces más de reformas estructurales, quedan 3.200 reformas estructurales pendientes que van a hacer que Argentina sea el país más libre del mundo”, dijo Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sin embargo, anticipó que la nueva legislación no es el final de la senda reformista: “Esto es solamente una parte de la agenda, todavía quedan cuatro veces más de reformas estructurales, quedan 3.200 reformas estructurales pendientes que van a hacer que Argentina sea el país más libre del mundo”. Y destacó que su administración seguirá ese camino, por caso, con “la desregulación del mercado aerocomercial”, con la que, promete Milei, “vamos a tener una mayor oferta de viajes y mucho más barato”.

En relación a su participación en Estados Unidos junto a multimillonarios de ese país, el presidente destacó como “lo importante” que se están programando viajes para ir a la Argentina y “hacer estudios de los casos” de inversión. “Lo importante es que las grandes cabezas de las compañías están dispuestas a invertir, no es fácil encontrarse en situaciones en donde ya están hablando de cantidades de dinero a invertir. Entonces, me parece que estamos por el buen camino. Lo que sucede es que Roma no se hizo en un día, y nosotros venimos de más de 100 años de decadencia”, comparó.

El mandatario volvió a referirse al nuevo dato oficial de inflación de junio (4,6%, la más alta del mundo, por encima de Turquía y Venezuela). Consideró que “es muy bueno” y que “nuestro primer objetivo es llevar la inflación al 2% mensual”.

Milei (en la foto junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva) dijo que la relación con el FMI es «excelente» (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El Presidente y la salida del cepo: “No estamos tan lejos”

“Usted para poder abrir el cepo tiene que tener la macroeconomía en orden. Ese es el elemento central por el cual usted puede abrir el cepo. Si usted lo hace con la macroeconomía desordenada va a tener un problema mucho más grande. El remedio termina siendo peor que la enfermedad”, indicó Milei cuando le preguntaron, otra vez, por la salida del cepo al dólar.

“En la medida que usted ordene la macroeconomía le va a empezar a converger la tasa de inflación con la tasa de devaluación, de hecho, no estamos tan lejos. A partir del lunes mismo empezamos con este esquema monetario, de base monetaria constante. Emisión cero, ya ni siquiera por el grifo del sector externo. Nosotros recibimos 11.500 millones de dólares de reservas netas negativas. Y hoy está en terreno positivo. Compramos 17.500 millones de dólares. Estamos comprando todos los días entre 50 y 100 millones de dólares”, detalló el presidente y admitió que “lo raro” sea que mientras el Banco Central compra dólares, “yo tenga el dólar subiendo”.

No obstante, aclaró que la posición de reservas “está sólida” y que “tenemos para perder, de acá a que se cierre la estacionalidad del tercer trimestre, hasta 3 mil millones de dólares de reservas”, por lo que consideró que “estamos recontra holgados”. Además aclaró que la relación con el FMI “es excelente”. En la entrevista le consultaron las razones de la suba del dólar de los últimos días. ”Hay pesos para comprarlos, así que por eso la intención es sacar pesos del mercado. Vamos a suponer que sí, que están los malos, si yo les saco los pesos, ya está. Entonces lo que tengo que hacer es emisión cero y sacar todos los pesos del mercado que sobren. Vamos a ver a dónde va el dólar”, anticipó.