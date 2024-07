Josh Klinghoffer, exguitarrista de Red Hot Chili Peppers, fue acusado de homicidio culposo tras accidente

El músico estadounidense fue captado por una cámara de video en el preciso momento en que atropelló y mató a un peatón mientras conducía su camioneta.

Josh Klinghoffer, el exguitarrista de Red Hot Chili Peppers, fue demandado por homicidio culposo tras un accidente en Alhambra, cerca de Los Ángeles. Según la denuncia, el músico estaba supuestamente usando su teléfono móvil mientras giraba a la izquierda e impactó a Israel Sánchez, de 47 años, quien sufrió trauma severo en la cabeza y falleció horas después.

El accidente ocurrió el 18 de marzo, y la demanda incluye evidencia visual del incidente. En las imágenes, se observa que el conductor podría estar sujetando un celular, aunque no es claro.

Andrew Brettler, abogado de Klinghoffer, expresó a TMZ que fue un “trágico accidente” y que su cliente se detuvo inmediatamente después del impacto, llamó al 911 y cooperó con las autoridades en la investigación.

El abogado de la familia Sánchez, Nick Rowley, exigió en un comunicado la detención y procesamiento de Klinghoffer. Rowley argumentó que Sánchez cumplía todas las normas de tránsito cuando fue atropellado, describiendo al fallecido como un padre dedicado a su familia.

Rowley explicó que la víctima estaba prestando atención al tráfico y respetando las señales para peatones en el lugar de los hechos. Sin embargo, fue golpeado desde atrás por Klinghoffer, quien conducía una camioneta todoterreno mientras usaba su teléfono de manera irresponsable.

“Tenemos un video de él en su teléfono celular en el momento en que atropelló y mató a Israel Sánchez, un padre cariñoso, en un cruce de peatones”, expresó el letrado. Según contó este último, el hombre se dirigía a una tienda de comestibles para preparar una sopa para su familia, pero fue fatalmente atropellado.

Finalmente, se subrayó el profundo dolor que sufre la familia por la pérdida del hombre de 47 años. “La pérdida y el dolor que ahora enfrenta la familia Sánchez son inmensos. No nos detendremos hasta que haya rendición de cuentas y justicia para el señor Sánchez y su familia”, remarcó.

El músico Josh Klinghoffer formó parte de Red Hot Chili Peppers entre 2009 y 2019 y ha hecho giras con bandas como Jane’s Addiction y Pearl Jam. Actualmente, está de gira con esta última, pero su representante no emitió comentarios al respecto.

El camino de Josh Klinghoffer en Red Hot Chili Peppers

Klinghoffer se unió a los Red Hot Chili Peppers en 2009, tras la salida del guitarrista John Frusciante, y permaneció en la banda hasta 2019. Durante su tiempo con el grupo, participó en la grabación de los álbumes I’m With You (2011) y The Getaway (2016). En 2012, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con la banda.

A principios de 2020, la agrupación anunció la salida del guitarrista tras el regreso de Frusciante. En declaraciones recogidas por varios medios, Klinghoffer expresó su aceptación de la decisión y mostró satisfacción por el trabajo realizado durante su estancia en la banda.

En una entrevista con el podcast WTF With Marc Maron, Josh expresó: “Es totalmente el lugar de John en la banda, por eso estoy feliz por él, estoy feliz de que haya vuelto con ellos. No hay enemistad. Si esto hubiera pasado hace cinco años atrás hubiera sido duro, pero después de diez años, dos giras y casi tres discos escritos estoy orgulloso de lo que he hecho con ellos, siento que creamos algo”.

Bajo el seudónimo Pluralone, Josh Klinghoffer también ha desarrollado su carrera como solista, publicando tres álbumes de estudio: To Be One with You (2019), I Don’t Feel Well (2020) y This Is the Show (2022).

Además, ha lanzado varios sencillos y EPs con lados B. En sus proyectos en solitario, Klinghoffer suele encargarse de escribir tanto las letras como la música, aunque en ocasiones colabora con artistas invitados como Jack Irons, Flea y Eric Avery.