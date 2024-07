Jugadores de vóley de playa de Bolivia se declaran en emergencia ante presuntas irregularidades; CNVP presenta sus descargos

Los jugadores y jugadoras de vóley de playa de Bolivia denunciaron presuntos hechos irregulares presentados en las primeras tres etapas nacionales de la disciplina, mismas que hicieron públicas mediante una carta difundida en redes sociales.

«Los jugadores de voleibol de playa alzamos la voz sobre la preocupante situación de nuestro deporte.Frente a esto hemos decidido hacer una denuncia pública para exigir mejoras y un trato más respetuoso de las autoridades», inicia la publicación difundida mediante la página Comunidad Voleibol Bolivia.

Entre las denuncias presentadas, los deportistas desglosaron todos los hechos identificados en las primeras tres etapas nacionales de esta disciplina (Santa Cruz, Cochabamba y Sucre).

Según la carta publicada, los voleibolistas indicaron que se presentaron problemas en los partidos al jugarse estos sin planillas, ausencia de mobiliario, sombrillas, ausencia de autoridades del Consejo Nacioal de Vóley de Playa (CNVP) y de la Federación Boliviana de Voleibol (FBV), en la primera etapa de Santa Cruz; errores en la programación de partidos, programación de estos adecuados a la religión de los organizadores, ausencia de ranking actualizado (segunda etapa en Cochabamba); cuatro horas de espera para el ingreso de las delegaciones del interior al recinto de alojamiento, arbitraje algunos cotejos a cargo de los mismos jugadores, falta de publicación de programación en redes sociales oficiales del CNVP (tercera etapa en Sucre).

Asimismo, la carta también reconoce que cada etapa cumplió con los requisitos por parte de los organizadores, aunque los deportistas insistieron en que se cumplan las normas en las tres etapas finales de la temporada.

Al respecto, la presidenta del CNVP, Jenny Triantáfilo, le dijo a Los Tiempos que la carta generó asombro, ya que la entidad prestó su mayor esfuerzo en la organización de las etapas ya realizadas, además que consideró que existe una presunta intencionalidad en la misiva publicada.

«Nos parece realmente una movida de muy mala onda, porque por todo lo que se ha hecho, lo que hemos hecho por el tema beach vóley en Cochabamba. Los móviles deben ser de otra fuente, porque cuando se hizo el Sudamericano metimos a todos (los jugadores) porque muchos no iban a poder llegar a un Sudamericano, pero era la oportunidad de que ellos puedan estar presentes en un Sudamericano representando a Bolivia. Se les dio almuerzo buffette, cena buffette. O sea, escupen la mano que les da de comer, se hicieron muchas cosas por ellos», aclaró Triantáfilo.

Asimismo, la dirigente del CNVP desconoció que se hayan presentado algunas de las denuncias que están en la carta, además que cuestionó el compromiso de algunos jugadores, ya que la FBV contrató a un entrenador brasileño para preparar a las duplas de vóley de playa y «los mismos jugadores se encargaron de aburrirlo, porque no iban a entrenar, lo hacían renegar, ni siquiera un gracias a el. Los jugadores se portaron muy mal, como decía el».

Triantáfilo agregó que la contratación del estratega brasileño corrió a cargo del CNVP y los anfitriones en Cochabamba.

Por su parte, Edson Pérez, jugador y organizador de la etapa desarrollada en Cochabamba, aclaró sobre el punto a la crítica de los horarios de sábado en el club San Martín, indicando que la organización debía acatar los horarios de los propietarios de las canchas. Además, Pérez agregó que en la mencionada fecha del torneo nacional se cumplió con todo lo establecido.

«Muchas de las cosas que dicen en la carta no son ciertas. Las canchas que usamos son del club San Martín y ellos no abren ningún día sábado. Nosotros respetamos eso y nos organizamos en los horarios que ellos nos dan, porque hay cosas que dicen sobre el sábado. Respetando lo que el club nos autoriza, organizamos los horarios. Hubieron árbitros calificados, no sé en qué momento dirigieron los jugadores un partido porque yo estuve presente en todo momento. Hay fruta, los jugadores que llegan pueden comer en cualquier momento. Es una carta que nos sorprende, porque en ningún momento ellos se acercaron para hablarnos y hacernos conocer esta molestia», indicó Pérez.

Finalmente, sobre el tema del ránking y el rol de partidos, Pérez desmintió la situación y dijo que los fixtures se hacen en base al ranking nacional, mismo que está en pleno conocimiento de los jugadores que son parte de los torneos nacionales. «El fixture de los campeonatos se realizan en base al ránking, no hay forma de hacerlo de otra manera. Imagino que hay algunas personas que quieren molestar o mandarse la parte», concluyó.