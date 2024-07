La advertencia del Gobierno argentino sobre el cierre de la votación en Venezuela: «Que triste sería tener que denunciar violación de leyes del régimen de Maduro»

La canciller Diana Mondino aseguró que el futuro post votación de este domingo debe ser “sin violencia y con crecimiento”. “El mundo está mirando”, advirtió la funcionaria libertaria

La canciller argentina, Diana Mondino, realizó una fuerte advertencia sobre las elecciones presidenciales en Venezuela: la funcionaria libertaria pidió que la jornada “termine en paz” y dejó en claro que sería “triste tener que denunciar violación de las leyes nacionales e internacionales por parte del régimen” del oficialista Nicolás Maduro, quien va por una nueva reelección.

“El mundo está mirando. Digamos ¡basta! a los atropellos. Venezuela merece un futuro sin violencia y con crecimiento”, manifestó Mondino en la red social X, encargada de las relaciones exteriores de la gestión de Javier Milei.

Las declaraciones de la canciller se dan mientras avanza la jornada electoral en Venezuela, con un régimen chavista que difundió en la tarde de este domingo supuestos datos boca de urna sobre el resultado de las elecciones presidenciales que le darían a Maduro una amplia ventaja de 21 puntos.

Según los datos falsos difundidos por el oficialismo, la firma “Lewis and Thompson” habría procesado la información de personas encuestadas al salir de su lugar de votación, hasta las 12 del mediodía. El resultado contrasta con las principales encuestadoras de Venezuela, con un agregado: Lewis and Thompson no existe.

Quien también se expresó en este sentido fue el postulante de la oposición, Edmundo González Urrutia, de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). “Circulan falsos datos que son violatorios de la ley. Somos respetuosos de la norma y esperamos con mucha tranquilidad los resultados. Confiamos en que todos hagan lo mismo. ¡Invitamos a los ciudadanos a seguir participando!”, escribió en su cuenta de X.

Desde la madrugada de hoy, decenas de venezolanos que residen en el país se congregaron desde la madrugada para realizar una vigilia en las puertas de la embajada que el país posee en la ciudad de Buenos Aires, donde desde las 6 se abrieron las puertas para participar de la elección presidencial.

Con banderas nacionales y entonando estrofas de “Gloria al Bravo Pueblo” -himno nacional de Venezuela-, los primeros votantes que llegaron a la sede consular ubicada en avenida Luis María Campos al 170, en el barrio porteño de Palermo, lo hicieron cerca de las 5 de la madrugada. A pesar de la noche y el frío, se acompañaron en las horas previas al comienzo de la votación.

En cuanto a la cantidad de personas avaladas para votar, la jeda de campaña local de la oposición a Maduro, Adriana Flores, detalló: “Sabemos a las circunstancias que estamos enfrentando, a un régimen que ha sido capaz de muchísimas cosas. Y esto de que solo el 1% de los venezolanos en el exterior pueda ejercer su derecho al voto, aquí en Argentina también, lo hacen con la intención de desincentivar el voto, con la intención de que no nos movilicemos. La realidad es que no importan los obstáculos que nos coloquen; nosotros vamos a seguir hasta el final, vamos a seguir respaldando a los venezolanos que están hoy ejerciendo su derecho al voto”.

Venezuela tiene en la actualidad una población aproximada de 29,4 millones de personas, de las cuales 21,4 millones estuvieron en condiciones de sufragar en las elecciones presidenciales de este domingo, tanto dentro como fuera del país. Esta situación fue denunciada en varias ocasiones por la oposición y decenas de democracias extranjeras.

A pesar de ello, y debido a los diversos requisitos impuestos por el régimen para el registro electoral en el extranjero, sólo 69.211 venezolanos en el exterior están habilitados para sufragar -menos que en las anteriores elecciones venezolanas, que fueron 110.000-, lo cual representa una pequeña fracción de los aproximadamente ocho millones de venezolanos que, según datos de la ONU, han emigrado, una cifra que la gestión chavista de Maduro rebaja a dos millones.