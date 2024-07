La impactante secuencia de fotos que muestra la bala en el momento que atraviesa la oreja de Donald Trump

El fotógrafo Doug Mills del diario The New York Times capturó el instante exacto en que el proyectil impacta la oreja del ex presidente norteamericano. El candidato republicano sufrió un intento de asesinato en Pensilvania durante un acto

Las imágenes tomadas por el fotógrafo Doug Mills que muestran el momento en que Donald Trump es herido durante un acto en Pensilvania (Doug Mills/The New York Times)

Fuente: Infobae

Una secuencia de tres impactantes imágenes muestran el momento exacto en el que una bala impacta la oreja derecha del ex presidente Donald Trump, éste se toma el rostro y luego mira su mano ensangrentada. El francotirador que ejecutó el disparo falló en su intento de asesinato y luego fue abatido por las fuerzas de seguridad que se encontraban custodiando al ex jefe de estado y actual candidato a la presidencia del Partido Republicano.

Las fotografías fueron tomadas por Doug Mills, fotoreportero del diario The New York Times y se viralizaron en las redes sociales por la crudeza de su naturaleza. Mills es uno de los más destacados fotógrafos del prestigioso diario de los Estados Unidos, uno de los más influyentes del mundo.

Trump emitió un comunicado en el que agradeció a las fuerzas de seguridad por la “rápida” actuación tras el intento de asesinato en su contra, y confirmó que una bala “perforó” la parte superior de su oreja derecha.

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pennsylvania”, señaló en el texto divulgado en su red Truth Social. “Lo más importante, quiero extender mis condolencias a la familia de la persona en el mitin que fue asesinada y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, quien ahora está muerto”.

En esta imagen capturada por la lente del fotógrafo Doug Mills puede verse la bala que ya impactó en la oreja de Donald Trump durante un acto de campaña en Pensilvania (Doug Mills/The New York Times)

Y añadió: “Fui alcanzado por una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo estaba mal al escuchar un sonido de zumbido, disparos, y de inmediato sentí la bala rasgando la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta en ese momento de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!”.

Trump fue evacuado este sábado de un acto de campaña que realizaba en Pensilvania luego de que se produjera un intento de asesinato en su contra. Tras la conmoción inicial, el Servicio Secreto lo escoltó fuera del evento y, momentos más tarde, confirmó que el republicano “está a salvo” tras el intento de asesinato sufrido en ese estado norteamericano.

“El Servicio Secreto implementó medidas de protección y el expresidente está a salvo. Ahora se trata de una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible”, dijo en X Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones de esa fuerza a cargo de la seguridad de los jefes de estado norteamericanos.

Múltiples disparos sonaron en el mitin de Trump, con el candidato presidencial haciendo una mueca y levantando una mano hacia su oreja derecha mientras continuaban las detonaciones. Guardaespaldas se agolparon en torno a él, que se agachó bajo el podio, y agentes armados tomaron posiciones en la parte delantera del escenario.

El fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, declaró que el presunto tirador que hirió a Trump estaba fuera del recinto del evento cuando ocurrieron los disparos. “No sé cómo habría llegado al lugar donde estaba, pero estaba fuera del recinto. Y vamos a tener que averiguar cómo llegó allí”, dijo.

El tiroteo está siendo investigado como un intento de asesinato, según reportes publicados en la prensa local citando a información proporcionada por las fuerzas de seguridad. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Oficina Federal de Investigación (FBI) explicó que se encuentra en el lugar de los hechos en Butler.

La reacción de Biden

El presidente de los Estados Unidos se solidarizó este sábado con su rival en las elecciones tras el intento de asesinato que sufrió Donald Trump durante un acto de campaña en Pensilvania. Joe Biden fue informado por sus funcionarios sobre lo ocurrido y emitió un comunicado en el cual se mostró contundente: “No hay lugar para este tipo de violencia en los Estados Unidos”.

“Me han informado del tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania”, dijo Biden en una notificación publicada en la red social X. “Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin, mientras esperamos más información”.

Momentos más tarde, brindó una breve conferencia de prensa desde Rehoboth Beach, Delaware, en la que ratificó su repudio a lo ocurrido y aseguró que ya intentó ponerse en contacto con el republicano y “planeo hablar en breve”.

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia enferma. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos consentir esto”, sentenció ante la prensa y agregó que “el mitin de Trump es un mitin que debería haber sido capaz de llevar a cabo de forma pacífica sin ningún problema y la idea de que hay violencia política o violencia en Estados Unidos es inaudito, no es apropiado. Todo el mundo debe condenarlo”.

