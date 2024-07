Leonel López dejó The Strongest y pasó a filas de Wilstermann

López llegó a The Strongest en julio del año pasado y esta temporada, durante el receso que hubo por la Copa América, el DT del Tigre Ismael Rescalvo no lo contempló en sus planes y se buscó una salida para el jugador.

“Esa etapa me la quiero sacar, porque no salí (de The Strongest) como yo quisiera, pero ahora es un nuevo reto y espero me pueda ir mejor en el rojo y pueda dar lo mejor”, dijo López, al ser consultado sobre The Strongest.