Los Play-Offs cuartos de final de la Libobásquet quedaron definidos

Se jugará a lo mejor de tres partidos. La ida se disputará el martes 16 de julio, mientras que la vuelta, y si es necesario un tercer encuentro, serán en esa misma semana

Fuente: Libobásquet

Los cruces de los Play-Offs cuartos de final de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet) masculina quedaron definidos: Nacional Potosí vs. el paceño Kinwa Club, Tarija Básquet vs. el orureño CARL A-Z, el potosino Pichincha vs. Universitario de Sucre y el potosino Leones vs. el orureño CAN.

El viernes terminó la fase regular con la decimoctava jornada fecha y los resultados definieron los duelos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se disputaron los dos últimos partidos: CAN derrotó a Pichincha en el coliseo Ciudad de Potosí (75-77) y Tarija Básquet venció a Básquetbol La Paz en el Julio Borelli Viterito (72-103).

Con esto resultados se completó la tabla de posiciones: Nacional Potosí fue el mejor (con 35 puntos), seguido por Tarija Básquet (32), Pichincha y Leones (ambos con 30), CAN (28), Universitario (26), CARL A-Z (24), Kinwa Club y Saracho (23), además de Básquetbol La Paz (19).

Los cruces se definieron de la siguiente manera: el primero jugará con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto, mientras que el noveno y el décimo quedaron eliminados.

Está previsto que los Play-Offs arranquen el 16 de julio y serán encuentros a lo mejor de tres partidos.

Los duelos de ida serán en casa de los últimos cuatro clasificados, en tanto que los otros dos encuentros serán en sede de los primeros.

“A las 19.00 del 16 de julio jugarán Nacional Potosí contra Kinwa y Tarija Básquet ante CARL A-Z, mientras que a las 20.30 se enfrentarán Pichincha con Universitario y Leones con CAN”, detalló Juan Luis Coronado, presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol.

La vuelta, y si es necesario un tercer encuentro, se jugarán en esa misma semana.