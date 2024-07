Los republicanos de la Cámara piden la destitución de Harris y la dimisión de Biden

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un grupo de congresistas republicanos de la Cámara de Representantes está pidiendo abiertamente la dimisión del presidente estadounidense, Joe Biden, así como la destitución de la vicepresidenta, Kamala Harris, ante la reciente crisis política que atraviesa el Partido Demócrata.

Los comentarios, varios de ellos de dirigentes del Partido Republicano en la Cámara, se produjeron poco después de que Biden se retirara de la carrera electoral el pasado domingo. El mandatario, de 81 años, estaba aislado en su casa de Delaware debido a un diagnóstico de covid-19 cuando puso fin a su campaña de reelección y le dio su aval a Harris como candidata de los demócratas.

«Debe renunciar al cargo inmediatamente»

«Si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a la Presidencia, no está en condiciones de servir como presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente», escribió el presidente de la Cámara, Mike Johnson, en X. «El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto», declaró, lanzando también fuertes críticas contra el Partido Demócrata y la vicepresidenta Harris.

En este contexto, Nancy Mace, representante de Carolina del Sur, anunció en redes que presentará los trámites para que Harris invoque la 25.ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. Mace pidió a la vicepresidenta que convoque y movilice a los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos del Gabinete para activar la sección 4 de la 25.ª Enmienda «para declarar al presidente Biden incapaz de ejecutar los deberes de su cargo y ejercer inmediatamente los poderes como presidente en funciones».

La resolución añade que «durante años ha estado claro para el pueblo estadounidense que el presidente Biden estaba experimentando un deterioro cognitivo severo y era mentalmente incapaz de desempeñar los poderes y deberes de su cargo».

Moción de censura contra Harris

De igual forma, el representante Andy Ogles, republicano de Tennessee, presentó este martes una moción de censura contra Harris, acusándola de encubrir los problemas de salud de Biden, lo que, según él, constituye un «abuso de confianza pública».

«Harris ha deshonrado a la Oficina del Vicepresidente y ha hecho caso omiso deliberadamente de su juramento de respetar y defender la Constitución. No solo es una vergüenza para el país, sino que también ha ignorado intencionadamente su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de EE.UU. y proteger al pueblo estadounidense», indicó Ogles en un comunicado.

En el documento, el legislador asegura que la vicepresidenta se equivocó al no invocar «inmediatamente» la 25.ª Enmienda para destituir al presidente de sus funciones «cuando se hizo evidente que era mental y físicamente incapaz de seguir sirviendo».