México: AMLO pidió «esperar a que terminen de contar los votos» en Venezuela

El presidente López Obrador se posicionó respecto a los resultados electorales de los comicios del pasado domingo 28 de julio en Venezuela

Credito:cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a los comicios de ayer en Venezuela; hizo una llamado para que se termine el conteo de los votos y así conocer el avance del proceso legal de las elecciones. Por ello, aseguró que no puede desconocer los resultados presentados ayer por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dan un virtual triunfo a Nicolás Maduro.

Indicó que en caso de que la tendencia se mantenga, en la que sí se le dé la victoria a Nicolás Maduro, reconocerá el triunfo y la decisión del pueblo venezolano para dar continuidad al gobierno chavista, pese a los señalamientos de fraude y falta de transparencia por otros gobiernos.

“Nosotros vamos a esperar el resultado, ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cual es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos, si la autoridad electoral confirma esta tendencia nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia”, explicó el mandatario federal.

Por otro lado, hizo un reconocimiento al pueblo venezolano, ya que no se presentaron hechos violentos durante la jornada electoral, fue hasta después del cierre de las casillas cuando se registraron confrontaciones, pero no hubo muertes que lamentar.

“A mi me preocupaba la violencia, eso es lo que más me preocupa y quiero felicitar al pueblo de Venezuela porque ayer no hubo violencia en la elección, pero para como estaba la situación muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos”, puntualizó.

Los gobiernos de Rusia y China felicitaron a Nicolás Maduro por la virtual victoria electoral. Por su parte Putin, presidente de Rusia, recordó que “siempre será bienvenido en suelo ruso”. Mientras que la portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, recordó que ambas naciones son “buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente”.

Gobiernos desconocen resultados electorales en Venezuela

Tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela, sobre la supuesta victoria de Nicolás Maduro con un 51.2% de los votos frente a 44.2% del opositor Edmundo González Urrutia, con 80% del total escrutado, líderes del mundo se posicionaron respecto a estos resultados que dan un nuevo sexenio al chavismo.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, fue uno de los que se posicionó e hizo un llamado para que se considere realizar un reconteo de los votos, al considerar que estos resultados “no reflejan la voluntad del pueblo venezolano”.

Asimismo, aplaudió que la ciudadanía participara en la elección “a pesar de los grandes desafíos y las serias preocupaciones sobre el proceso”.

En este mismo sentido, el gobierno de Ecuador rechazó los resultados electorales en Venezuela al considerar una “falta de transparencia” en el proceso democrático, por ello hizo una llamado para verificar los comicios con la participación de observadores internacionales imparciales.

En la misma línea, Gabriel Boric, presidente de Chile, no reconoció los resultados que no sean verificables, por ello exigió la total transparencia de las actas y el proceso y que los resultados sean comprobados por observadores internacionales “no comprometidos” con el gobierno para dar veracidad a los resultados.