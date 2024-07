Nancy Pelosi respalda a Kamala Harris como posible candidata a la presidencia de EEUU

«Mi entusiasta apoyo a Kamala Harris para la presidencia es oficial», personal y político, aseguró la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes.

La expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, la representante Nancy Pelosi, respaldó el lunes a Kamala Harris para encabezar la fórmula del partido en las elecciones presidenciales.

Pelosi había sido uno de los que se resistieron notablemente. La representante de California elogió a Biden cuando anunció el domingo que dimitiría pero no respaldaría a un sucesor.

El lunes se unió a una lista cada vez mayor de funcionarios del partido y otras personas detrás de Harris y dijo que estaba brindando su “apoyo entusiasta” al esfuerzo de Harris por liderar el partido.

«Hoy, con inmenso orgullo y optimismo ilimitado para el futuro de nuestro país, apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos», dijo en un comunicado. Mi entusiasta apoyo a Kamala Harris para la presidencia es oficial, personal y político.

Oficialmente, he visto la fuerza y ​​el coraje de Kamala Harris como defensora de las familias trabajadoras, en particular luchando por el derecho de la mujer a elegir. Personalmente, conozco a Kamala Harris desde hace décadas porque tiene fuertes valores, fe y un compromiso con el servicio público. Políticamente, no se equivoquen: Kamala Harris, como mujer en la política, es brillantemente astuta, y tengo plena confianza en que liderará llevarnos a la victoria en noviembre».

Se dice que Pelosi se encuentra entre quienes presionaron a Biden para que abandonara su candidatura a un segundo mandato en medio de preocupaciones de que no pudiera ganarle al expresidente Donald Trump.