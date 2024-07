Netanyahu se reúne con Musk en Washington

Yesterday, after my address to Congress, I met with @elonmusk in Washington. We discussed the opportunities and challenges in AI, its impact on the economy and society, and explored ways for technological cooperation with Israel. pic.twitter.com/1KYQxGm4Nv

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 26, 2024

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas