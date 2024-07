Países de la OTAN piden a sus ciudadanos que abandonen el Líbano

Fuente: https://actualidad.rt.com

Varios miembros de la OTAN, entre ellos EE.UU., han emitido advertencias de viaje al Líbano, exhortando a sus ciudadanos a que abandonen inmediatamente el país ante la posibilidad de una guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hezbolá.

Así, la Embajada de EE.UU. en Beirut instó a sus ciudadanos a que «reconsideren sus viajes al Líbano», mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido «desaconseja todo viaje al Líbano debido a los riesgos asociados al actual conflicto entre Israel, el Hezbolá libanés y otros agentes no estatales en el Líbano».

Entre otras, la Embajada de Noruega en el país árabe también animó a sus ciudadanos a que se retiren del territorio libanés y reiteró las advertencias, difundidas previamente en sus redes sociales, de no viajar al país.

Mientras, vuelos desde y hacia el aeropuerto de Beirut fueron cancelados o retrasados el lunes, informa Al Arabiya.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Air France comunicó el lunes que, debido a la situación de seguridad en destino, suspenderá los vuelos entre el aeropuerto París-Charles de Gaulle y Beirut para los días 29 y 30 de julio de 2024. Por su parte, desde Lufthansa, Swiss y Eurowings señalaron que habían decidido suspender sus vuelos desde y hacia Beirut hasta el 5 de agosto ante las tensiones.

Última oportunidad

Los acontecimientos se producen en medio de las crecientes tensiones entre Israel y el grupo chií libanés Hezbolá por el ataque de este sábado en los Altos del Golán, ocupados por Israel, que alcanzó un campo de fútbol y se cobró la vida de varias personas. En este contexto, desde el país hebreo destacaron que Hezbolá debe retirar urgentemente sus tropas de la frontera con Israel, ya que es la última oportunidad de evitar una guerra a gran escala.

Este lunes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó el campo de fútbol que fue alcanzado por el ataque y prometió una «dura respuesta». «Doce chicos y chicas que jugaban al fútbol aquí y que desgraciadamente no pudieron llegar al refugio. El corazón está desgarrado por la grave tragedia. Abrazamos a las familias que están pasando por un sufrimiento indescriptible», señaló, citado por The Times of Israel.

Netanyahu sostuvo que «Israel no dejará ni puede dejar pasar esto sin más». «Nuestra respuesta llegará y será dura», concluyó.

Por su parte, el presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó en una conversación telefónica con el mandatario francés, Emmanuel Macron, que el posible ataque contra el Líbano «tendrá graves consecuencias» para Israel, recoge IRNA.