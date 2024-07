«Que se jodan»: Tucker Carlson sobre el Gobierno de EE.UU.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El periodista estadounidense Tucker Carlson declaró este martes que las autoridades de su país esconden información esencial a sus ciudadanos y que deberían estar entre rejas por no cumplir con sus obligaciones ante la población.

Tucker Carlson sent four letters to the US authorities: pic.twitter.com/rGLAFUeFMy

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) July 30, 2024