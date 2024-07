Revelaron la causa de muerte de Sinéad O’Connor

Un medio irlandés difundió el certificado de defunción de la cantante, a un año de su fallecimiento





La muerte de Sinéad O’Connor fue reportada oficialmente el 24 de julio de 2024 en Londres por su exesposo John Reynolds (Balazs Mohai/MTI via AP)

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor falleció en julio de 2023. Un año después, el Irish Independent reveló su certificado de defunción. De acuerdo con la información difundida por el medio, la artista, ganadora de un Premio Grammy, murió debido a la “exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma bronquial, junto con una infección de las vías respiratorias bajas de grado bajo”.

El 24 de julio de 2024, la muerte de O’Connor fue oficialmente registrada en Lambeth, Londres, por su exesposo John Reynolds, como reportó el mismo portal de noticias irlandés. La causa de muerte, confirmada por el forense Julian Morris mediante un examen post-mortem, fue certificada como natural.

A pesar de la solicitud de información adicional por parte de People, el informe forense no proporcionó respuestas complementarias.

El certificado de defunción de Sinéad O’Connor reveló que murió por agravamiento de la EPOC y el asma bronquial, además de una infección respiratoria baja (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP, File)

La intérprete de “Nothing Compares 2 U” tenía 56 años y tres hijos al momento de su muerte. Inicialmente, el sitio web del Tribunal del Forense indicó que “no se daba una causa médica de muerte”, por lo que el asunto se había mantenido abierto con algunas especulaciones de por medio. Sin embargo, un portavoz de Scotland Yard confirmó que no se había tratado la muerte como sospechosa.

O’Connor, cuyo nombre de nacimiento fue Sinéad Marie Bernadette O’Connor (también recordada como Magda Davitt), fue reconocida a nivel mundial tanto por su carrera artística como su vida personal y opiniones políticas.

Su muerte significó otro duro golpe para su familia tras el suicido de su hijo Shane en 2022, con apenas 17 años.

La causa de muerte de Sinéad O’Connor fue confirmada como natural por el forense Julian Morris tras un examen post-mortem (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Kathryn Ferguson, directora del documental Nothing Compares sobre O’Connor, anunció que la película estaría disponible para transmisión gratuita durante siete días en La Cinéma Club. En su cuenta de Instagram mencionó, además, que muchas personas alrededor del mundo habían solicitado acceso a la producción debido a su indisponibilidad en algunas regiones y plataformas de streaming, y destacó el legado de O’Connor en su lucha por los oprimidos.

Una figura de cera de Sinéad O´Connor fue retirada de un museo

El Museo Nacional de Cera en Dublín decidió retirar la figura de cera de Sinéad O’Connor solo un día después de su presentación oficial. La decisión se tomó debido a la reacción negativa tanto de la familia de O’Connor como de sus seguidores, quienes criticaron fuertemente el parecido de la estatua con la fallecida artista.

La figura de cera de Sinéad O’Connor fue inaugurada el 25 de julio para conmemorar el primer aniversario de su fallecimiento (The National Wax Museum Plus)

La figura fue inaugurada el 25 de julio para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de O’Connor. Sin embargo, las críticas surgidas en redes sociales y la opinión desfavorable de John O’Connor, hermano de la cantante, llevaron a la retirada de la estatua. John manifestó en una entrevista con Liveline de RTÉ que la figura “no se parecía en nada a ella” y la catalogó de “horrible”.

El director del museo, Paddy Dunning, quien se declaró amigo cercano de Sinéad, decidió reunirse con su equipo el día posterior a la inauguración para tratar el asunto. Tras la reunión, se tomó la decisión de retirar la figura y comenzar un nuevo proyecto que represente fielmente la esencia de la cantante. “Reconocemos que la representación actual no cumple con nuestros altos estándares ni con las expectativas de los devotos seguidores de Sinéad”, afirmó Dunning.

John O’Connor, hermano de la cantante, criticó fuertemente la escultura de Sinéad en el Museo Nacional de Cera, llamándola «horrible» (The National Wax Museum Plus)

Además, John O’Connor expresó su descontento no solo por la escultura, sino también por no haber sido informado de la decisión de representar a Sinéad en el museo. En RTÉ, mencionó: “Perdí a mi hermana y para mí eso es importante. Como ella no está aquí para defenderse ni para hablar por sí misma, me tomé la libertad de comunicarme con el museo al respecto”. En respuesta, el museo emitió un comunicado comprometiéndose a crear una nueva figura.