¿Se defiende la democracia a golpes?, cuestiona monseñor René Leigue

Lourdes Molina Rea.

Fuente: El Deber

Todos los bautizados tienen una misión

No obstante, monseñor remarcó que «el Señor no se cansa de invitar, de enviar a sus discípulos. Jesús tiene en cuenta que no solo se puede perder al mejor; esa es la misión de la iglesia, no ir individualmente, sino en conjunto, todo juntos. Cuando hablamos de sinodalidad, el trabajo de la iglesia es de todos los bautizados. El seños nos llama a todos a la misión«.

Agregó que «el envío de Jesús va por ahí, van en nombre de Dios y si es así, quién puede contra Dios. Si vamos con la fuerza que Dios, se nos da. No significa que no se encontrará con dificultades ni problemas, pero con la fuerza que Dios nos da vamos a vencer».