Tensión en Venezuela: los colectivos chavistas se movilizaron para amedrentar a votantes y testigos de la oposición

Los motorizados salieron a las calles de Caracas con el fin de “amedrentar a ciudadanos que esperan el escrutinio electoral”

Varias decenas de motorizados que se identificaron como chavistas llegaron a un centro de votación en Caracas, donde se encontraban testigos opositores y ciudadanos que esperaban el comienzo del escrutinio de las elecciones presidenciales de este domingo, lo que dio lugar a una confrontación que acabó a golpes, ante la mirada impasible de los policías, que no intervinieron para detener la pelea.

El altercado comenzó con la llegada de los pro-oficialistas, quienes insultaron a los opositores, que también respondieron a los improperios, generando así la pelea, que se saldó, además, con algunos robos, según constató EFE en la capital de Venezuela.

Entre los motorizados se encontraba el chavista Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, quien se unió a las consignas progubernamentales del grupo, lo que acaloró aún más los ánimos de los ciudadanos que estaban en el lugar, parte de los cuales huyeron por temor a una escalada de violencia.

Según explicó la ONG Provea en su cuenta de la red social X, los motorizados se presentaron en el lugar con el fin de “amedrentar a ciudadanos que esperan el escrutinio electoral” en un céntrico liceo de la capital, a escaso metros de la Fiscalía General.

Un grupo de partidarios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en motocicletas gritan consignas afuera de un colegio electoral durante las elecciones presidenciales del país, en Caracas, Venezuela, el 28 de julio de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Entretanto, el exgobernador venezolano Andrés Velásquez denunció que algunos testigos electorales de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fueron expulsados de centros de votación a la hora del escrutinio final, al término de las presidenciales, sin que existieran razones para ello y sin que se les diera argumento alguno.

”Se está reportando una grave irregularidad en centros electorales, están indicando que no imprimirán actas para no entregarlas al testigo y además los están sacando del centro”, indicó en X el antichavista, minutos después de que la PUD llamara a sus simpatizantes a volver a los puntos de votación para presenciar el escrutinio.

Llamado a tomar las calles

Por su parte, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo un llamado a sus seguidores chavistas a tomar las calles y acudir a los centros electorales. Cabello argumentó que esta medida es necesaria para defender el voto popular, mientras crece la expectativa por los resultados que emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“¿Hermanos y hermanas, cómo están ustedes? Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa’ la calle, la gente pa’ los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular”, declaró Cabello. “Entonces vamos a movernos, vamos a movernos. Ellos no entienden de la razón del voto del pueblo, que el pueblo salió a votar de manera mayoritaria, que hay unos resultados que el CNE va a dar y esos resultados ellos saben que no los favorecen y van a buscar generar violencia. Entonces tomemos de una vez el plan antes, durante y después. Defensa del voto. Dale un abrazo con Bolívar, con Chávez, con Maduro junto al pueblo. Nosotros venceremos”.

Foto de archivo del líder chavista Diosdado Cabello. EFE/Rayner Peña R.

Estas declaraciones se contradicen con las que dio hace unas horas, cuando aseguró que el chavismo reconocerá los resultados en caso de que su candidato, Nicolás Maduro, pierda los comicios presidenciales.

“Así es el juego democrático. (…) El que gana se reconoce. Ahora, es bueno preguntarle eso a los sectores opositores, que todavía a estas alturas no han dicho que van a reconocer (…). Nosotros los invitamos a que se pongan el traje de democracia (…) Es (como) un juego de béisbol: se gana o se pierde”, dijo Cabello desde el estado Monagas (noreste) al ser consultado al respecto.