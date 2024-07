Tras la tensión entre Lula Da Silva y Javier Milei, Brasil llamó a consultas al embajador en Argentina

La convocatoria busca evaluar la relación bilateral tras la ausencia del mandatario argentino en el Mercosur y su encuentro con Bolsonaro





Julio Glinterlinck Bitelli, Embajador de Brasil

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, para consultas en Brasilia sobre la relación del país con el presidente de Argentina, Javier Milei.

Bitelli se reunió este lunes con el canciller brasileño, Mauro Vieira. Además, tiene encuentros programados con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y con el vicepresidente Geraldo Alckmin, según informó CNN Brasil, G1 y UOL.

La principal razón de la convocatoria es la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde se reunió con el ex presidente Jair Bolsonaro. Milei asistió al encuentro de la derecha, pero no acudió a la reunión del Mercosur en Asunción, el pasado lunes, lo que causó descontento en el Palacio del Planalto.

Fuentes del gobierno indicaron que la convocatoria es inusual, pero no constituye una represalia contra el gobierno argentino. El objetivo es evaluar la dirección de la relación bilateral, que “atraviesa un momento diferente”.

“La idea es conversar sobre temas de la relación bilateral, cómo llevarla adelante de la mejor manera posible, con la atención que merece tener”, dijo Bitelli. “La preocupación es que las diferencias entre los presidentes no perjudiquen la relación. Lula tiene claro que la relación entre los dos países debe continuar siendo importante, independientemente de las diferencias de prioridades y visiones de mundo”, añadió el embajador.

Desde su elección en noviembre de 2023, Milei nunca se ha reunido con Lula. Recientemente estuvo en Brasil, pero para participar en una convención de políticos conservadores, rivales del presidente brasileño.

Bitelli, protagonista de la aproximación entre Vieira y la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, tiene una amplia experiencia diplomática y tiene buenas relaciones diversos actores en Argentina.

Uno de los episodios más recientes en esta relación tensa fue una publicación de Milei en redes sociales a principios de mes, en la que se refería genéricamente a opiniones que, según él, son típicas de un “perfecto dinosaurio idiota”. Aunque no mencionó a nadie en particular, Milei insinuó que las opiniones críticas hacia sus declaraciones sobre Lula provenían de este “perfecto idiota”. Según Milei, Lula es “comunista” y “corrupto”. Esta publicación causó incomodidad en el Palacio del Planalto, aunque Lula no se pronunció al respecto.