Tras sufrir un intento de magnicidio, Trump se enfoca en la Convención Republicana que será protegida por 40 agencias de seguridad de EEUU

El candidato a presidente anunciará a su compañero de fórmula, confirmó que dará un discurso en la cita partidaria en Milwaukee, y la Casa Blanca dispuso un fuerte operativo de protección encabezado por el Servicio Secreto y el FBI





Donald Trump es protegido por el servicio secreto después del intento de asesinato que sufrió en Pensilvania

(Desde Washington, Estados Unidos) Tras sufrir un intento de asesinato que conmocionó a Estados Unidos y al mundo, Donald Trump decidió continuar con su agenda política rumbo a la Convención Republicana que sesionará desde mañana en Milwaukee (Wisconsin).

Sin embargo, como condición previa, el candidato presidencial ordenó que se garantice la seguridad de su staff de campaña y de la propia convención. Trump sobrevivió a un intento de magnicidio, y no quiere repetir la experiencia en Milwaukee.

En este contexto, Chris LaCivita y Susie Wiles -jefes de campaña de Trump- enviaron un memorando al staff electoral indicando que se mantiene la agenda de la Convención Republicana y que se deben mantener alejados de sus oficinas hasta que se implementen nuevas medidas de seguridad.

“En respuesta a la violencia, nosotros alentamos a que mañana se mantengan alejados (por hoy) de las oficinas en DC y Palm Beach, hasta que nosotros aseguremos esas locaciones”, se puede leer en uno de los párrafos del memo firmado por Lacivita y Wiles.

Facsímil del memo enviado por los jefes de campaña de Trump anunciando nuevas medidas de seguridad para la Convención Republicana

Además de preservar la seguridad de su staff de campaña, Trump instruyó a las autoridades del Partido Republicano para que se refuerce la Convención de Milwaukee. Esa tarea recayó en Michael Whatley, titular del Comité Nacional Republicano.

“Nos sentimos muy cómodos de trabajar con el Servicio Secreto. Estamos trabajando con 40 agencias policiales diferentes”, dijo Whatley.

Y añadió: “Esta será una convención donde podremos tener 50.000 delegados, suplentes, invitados y miembros de los medios de comunicación, que estarán aquí y estarán a salvo”.

La seguridad será reforzada antes que comience la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, (Wisconsin)

Biden y Trump dialogaron anoche en una conversación que fue “breve y respetuosa”, de acuerdo a la descripción que hizo el propio presidente durante su última comparecencia pública. Biden aseguró a su antecesor que accederá a toda la información oficial respecto al ataque que sufrió en Pensilvania.

Biden recibió hoy un nuevo parte del Servicio Secreto y de Homeland Security. Junto al líder demócrata se encontraba la vicepresidente, Khamala Harris.

La información de la Casa Blanca aún no avanza respecto al móvil del intento de magnicidio, y se confirmó que el rifle semiautomático que utilizó Thomas Matthew Crooks -muerto tras el fallido atentado- estaba registrado a nombre de su padre Matthew Crooks.

Estos datos aportados por Homeland Security y el Servicio Secreto ya están en poder de Trump, que avanza en su agenda política a menos de 24 horas del inició de la Convención Republicana.

El Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; el senador J.D. Vance, de Ohio; y el senador Marco Rubio, de Florida; uno de los tres sería candidato a vicepresidente de Trump

Trump pensaba anunciar por estas horas a su candidato a vicepresidente. Pero el ataque en Pensilvania trastocó sus planes, y al mediodía de New York todavía era incierto cuándo comunicaría ese dato clave para la campaña electoral.

“No descartaría que sea mañana, cuando inicie la Convención. Pero todo puede cambiar”, dijo a Infobae un vocero del comité de Campaña del partido Republicano.

Trump plantea dos ejes políticos para definir a su candidato a Vicepresidente, que exhiben su constante embate contra Joe Biden y su necesidad de completar un ticket que le permita avanzar sobre el voto afroamericano e hispano, dos sectores de la sociedad americana que fueron claves en su derrota de los comicios 2020.

En este contexto, Trump tiene una lista corta de tres candidatos a Vicepresidente: el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; el senador J.D. Vance de Ohio y Marco Rubio, su colega en la Cámara Alta.

“Tengo algunos candidatos realmente buenos. Puede que me esté inclinando hacia un lado, y eso a veces cambia. De repente ves algo que te gusta o no te gusta, y te inclinas un poco diferente”, completó Trump en The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Dos días después de esta especulación pública, Trump era atacado en Pensilvania.

Y la situación política en Estados Unidos cambiaba para siempre.